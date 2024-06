Elon Musk, CEO da SpaceX e Tesla e proprietário da X, observa durante as sessões da conferência global Milken Conference 2024 no The Beverly Hilton em Beverly Hills - David Swanson

Publicado 11/06/2024 09:44





A decisão de Musk gerou reações diversas. Alguns especialistas em segurança concordam com as preocupações do bilionário, enquanto outros questionam a efetividade da medida e criticam o tom ultimativo da mensagem. O CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk , causou polêmica nesta segunda-feira (10) ao anunciar que banirá dispositivos da Apple em suas empresas se a gigante de tecnologia integrar a tecnologia de inteligência artificial da OpenAI em seus sistemas operacionais. Segundo Musk, essa medida seria necessária para proteger a segurança das informações de suas empresas.Em um post na plataforma X, de sua propriedade, Musk afirmou que a integração da OpenAI pela Apple representa uma "violação de segurança inaceitável". Ele alega que a medida compromete a privacidade dos dados de seus funcionários e clientes. Como consequência, Musk determinou que todos os dispositivos Apple, inclusive os de visitantes, sejam proibidos de entrada nas empresas.A decisão de Musk gerou reações diversas. Alguns especialistas em segurança concordam com as preocupações do bilionário, enquanto outros questionam a efetividade da medida e criticam o tom ultimativo da mensagem.