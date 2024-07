Com a localização compartilhada ativada, os pais podem acompanhar em tempo real os movimentos de seus filhos, garantindo maior segurança e tranquilidade - Pexels

Com a localização compartilhada ativada, os pais podem acompanhar em tempo real os movimentos de seus filhos, garantindo maior segurança e tranquilidadePexels

Publicado 08/07/2024 11:45

A segurança dos filhos é uma das maiores preocupações dos pais na era digital. Felizmente, tanto Android quanto iOS oferecem ferramentas para compartilhamento de localização, permitindo que os pais monitorem onde seus filhos estão em tempo real. A seguir, detalhamos como ativar essa funcionalidade em ambos os sistemas operacionais.

Android

Google Maps:



Passo 1: Abra o Google Maps no telefone do seu filho.

Passo 2: Toque na foto do perfil ou nas iniciais do usuário no canto superior direito.

Passo 3: Selecione "Compartilhamento de Localização".

Passo 4: Toque em "Compartilhar Localização".

Passo 5: Escolha por quanto tempo a localização será compartilhada (tempo específico ou até ser desativado).

Passo 6: Selecione os contatos com quem deseja compartilhar a localização ou envie um link via SMS ou outras aplicações de mensagem.

iOS

Buscar (Find My):



Passo 1: Abra o aplicativo "Ajustes" no iPhone do seu filho.

Passo 2: Toque no nome do seu filho no topo da tela.

Passo 3: Selecione "Buscar".

Passo 4: Ative a opção "Compartilhar Localização".

Passo 5: Certifique-se de que o compartilhamento de localização está ativado e selecione "Compartilhar com a Família".

Ao ativar a localização compartilhada, é importante ter conversas abertas e honestas com seus filhos sobre os motivos dessa medida. Garantir que eles entendam que essa ferramenta é para a segurança deles, e não para invadir a privacidade, pode ajudar a estabelecer um acordo mútuo de confiança.

Ao seguir esses passos, pais podem monitorar e garantir a segurança dos filhos, utilizando as ferramentas disponíveis nos dispositivos Android e iOS. A tecnologia, quando usada de maneira responsável, pode ser uma aliada poderosa na proteção e bem-estar das crianças.