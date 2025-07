Com mais de 30 anos de estrada, Raimundos promete clássicos e energia de sobra no palco do Angra Motofest - Divulgação

Publicado 23/07/2025 21:51

Vista a jaqueta, ajeite o colete e prepare os ouvidos: vem aí um fim de semana de muito rock e motores roncando em Angra dos Reis!

De quinta (24) a domingo (27), a Praia do Anil se transforma no epicentro da adrenalina com mais uma edição do Angra Motofest, encontro que já virou parada obrigatória para quem vive o universo das duas rodas.

Serão quatro dias de festa embalados por quinze bandas, com direito a uma abertura explosiva: na quinta, os Raimundos chegam para fazer todo mundo cantar hits como “Mulher de Fases” e “A Mais Pedida”. Já na sexta, a vez é da lendária Camisa de Vênus, que promete uma noite memorável para o público.

Mas não é só música que vai agitar a programação. No sábado e domingo, a emoção sobe de nível com as apresentações de wheeling — as manobras radicais em apenas uma roda que fazem o público prender a respiração. Tudo isso acompanhado de uma estrutura completa: praça de alimentação, estandes temáticos, área kids e até acampamento oficial para motociclistas, no Colégio CEAV, durante todo o evento.

Para encerrar com estilo, no domingo tem churrasco especial para os motoclubes na Praia do Anil. Basta vestir o colete do seu grupo para garantir lugar nessa confraternização que já virou tradição.

Realizado pela Prefeitura de Angra, com apoio da TurisAngra e do motoclube Piratas de Angra, o Motofest não é só diversão: é também um dos grandes motores para atrair turistas e movimentar a economia local.