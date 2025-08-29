O peão Israel Novaes, o cara do Arrocha, está confirmado em A Fazenda! - AL

Publicado 29/08/2025 18:36 | Atualizado 29/08/2025 21:58

Em primeira mão: O cantor Israel Novaes, conhecido nacionalmente como o “cara do Arrocha”, é um dos nomes confirmados na nova edição de "A Fazenda". Com seu estilo irreverente e a mistura inconfundível de sertanejo com arrocha, Israel conquistou identidade própria no cenário musical. Agora, ele leva essa marca para o reality rural, onde o público terá a chance de conhecer um lado mais pessoal do artista, longe dos palcos.

Natural de Breves, no Pará, Israel ganhou projeção nacional ao misturar o romantismo do arrocha com a força do sertanejo universitário. Foi dessa combinação que nasceram hits que abriram caminho para o chamado arrocha universitário, estilo que o consagrou e lhe rendeu uma legião de admiradores.



Com seu jeito bem-humorado e irreverente, Israel construiu uma trajetória marcada pela autenticidade. Agora, esse mesmo estilo vai ser colocado à prova no reality rural, em que o cantor terá de conviver com outros participantes em confinamento, enfrentar desafios e mostrar facetas pouco conhecidas fora dos palcos.



Responsável por sucessos que ajudaram a abrir espaço para o arrocha universitário, o cantor se prepara para enfrentar a rotina de confinamento — cercada de provas, desafios e muita visibilidade.



Na torcida!



Exclusivo: você leu primeiro aqui, na Coluna Andrei Lara.