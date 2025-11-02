oãozinho King e Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, eleita embaixadora do Camarote King 2026 Foto: Fred Pontes
Feijoada do King vira ponto de encontro de estrelas e agita o fim de semana carioca
Evento comandado por Joãozinho King marcou a contagem regressiva para o Carnaval e reuniu nomes do samba, da música e da política
Da Lapa a Araruama: João Gomes arrasta multidão e mobiliza segurança reforçada
Após o sucesso no Centro do Rio, cantor leva sua turnê à Região dos Lagos e promete superar o recorde de público durante a Expo Araruama 2025
Enquanto o Rio pegava fogo nesta terça-feira, Oruam curtia maré mansa em Angra
Enquanto João Gomes cantava, Menezes comandava: apesar da multidão, show foi de paz
Sob o olhar atento do comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o show de João Gomes transcorreu em perfeita harmonia, com música, segurança e ordem dando o tom da noite na Lapa
O renascimento de Ito Melodia: samba, fé e inclusão no projeto 'ITO'
Após mais de duas décadas de carreira, o intérprete consagrado do Carnaval lança seu primeiro audiovisual e transforma o samba em instrumento de amor e transformação social
Patrícia Ribeiro emociona em palestra sobre identidade e respeito em Lisboa
Na Livraria da Travessa, em Lisboa, a cantora e escritora Patrícia Ribeiro falou sobre dignidade, autoconhecimento e os desafios enfrentados como mulher trans, emocionando o público com sua trajetória de força e superação
