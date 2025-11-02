oãozinho King e Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, eleita embaixadora do Camarote King 2026 - Foto: Fred Pontes

oãozinho King e Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, eleita embaixadora do Camarote King 2026 Foto: Fred Pontes

Publicado 02/11/2025 18:37 | Atualizado 02/11/2025 18:44

O empresário Joãozinho King voltou a movimentar o circuito social do Rio de Janeiro com a aguardada Feijoada Pré-Carnaval do Camarote do King, realizada no último sábado (1º). O evento, que já entrou para o calendário oficial da folia carioca, marcou a contagem regressiva para o Carnaval de 2026 e mostrou por que o nome de King é sinônimo de sucesso, prestígio e alegria.

Entre uma feijoada deliciosa e muito samba, o espaço virou ponto de encontro de estrelas, reunindo nomes de peso do entretenimento, da música e da política — entre eles Jorge Perlingeiro, o casal Rômulo Costa e Priscila Nocetti, e o senador e ex-jogador Romário, que fizeram questão de prestigiar o anfitrião.

Um dos momentos mais comentados da tarde foi o anúncio de Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, como embaixadora oficial do Camarote King 2026. Presença constante nos eventos de Joãozinho, Silvana falou emocionada sobre o título: “sou frequentadora assídua do camarote e me sinto muito honrada com esse reconhecimento.”

O fim de semana de Joãozinho King ainda contou com uma celebração intimista na sexta-feira (31), quando ele recebeu amigos em uma festa de Halloween repleta de produções criativas e alto astral, um aquecimento perfeito para o sucesso da feijoada.

Carismático e sempre cercado de boas energias, Joãozinho King reforça seu lugar como um dos grandes nomes do entretenimento carioca, transformando cada evento em uma experiência vibrante e inesquecível.

