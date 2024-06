Aristóteles Drummond - Aristóteles Drummond

Publicado 17/06/2024 00:00

Os bons resultados obtidos pelo Estado do Mato Grosso nestes mandatos do governador Mauro Mendes vêm projetando nacionalmente o nome do governador, de excelente desempenho nas mídias televisivas nos meios que acompanham a política. Já Ronaldo Caiado, mais conhecido, já vai se consolidando como liderança nacional.



Mauro Mendes não era político, saiu da direção da Federação das Indústrias para mandato difícil e desafiador. Com coragem e competência, determinação e desambição, enfrentou dois anos de baixa popularidade preocupado apenas em salvar o Estado. Terminou o mandato com tal sucesso que foi reeleito com quase 70% dos votos. Caiado, reeleito também, virou exemplo no combate eficiente à violência e defensor da ordem. Goiás defende com rigor as propriedades rurais ameaçadas pelo MST.



Em recente e longa entrevista na televisão, na JP News, Mendes deu um show de competência e de bem pensar o Brasil. Uma cabeça lúcida em questões que pedem coragem como a segurança pública, em que prestigia a ação policial e garante o campo sem invasões revolucionárias. Mato Grosso, essencialmente agrícola, não tem tido a ação invasora pelo uso da lei e da autoridade sem medo do barulho nas mídias. E Goiás com Caiado cresce na indústria como no agro.



Não só as contas estão em dia, como aumentaram os investimentos privados, pois estão reconhecendo o ambiente amigo na região, incluindo o Mato Grosso do Sul. Só em ferrovias são projetos de vulto em execução, um custeado pela Vale e outro, pela Rumo. Sem conversa fiada, os governadores mostram que os estados têm pleno emprego e estão preparados para o grande salto com os novos acessos a portos para a produção local.



Na política, não basta a boa ação administrativa, que é fundamental para o reconhecimento popular, mas uma comunicação responsável, sem arroubos demagógicos. Os governadores do Centro-Oeste têm se mostrado serenos e colocam o futuro político vinculado ao sucesso de suas gestões. E acham que temos muito tempo até 2026. Ronaldo Caiado em Goiás é sucesso de gestão e ação.



Fala-se, e muito, do sucesso e desempenho do governador Tarcísio de Freitas, mas ele poderia estar mais interessado numa reeleição. Já o governador de Minas, de boa cabeça e boa gestão, é muito amador na política, não agrega nem os políticos mineiros, que formam o melhor conjunto de homens vocacionados para a vida pública... Uma pena, mas uma realidade. E em política não se perde tempo. Mendes e Caiado ganham relevância no centro democrático.



Correndo por fora estão estes dois governadores vitoriosos do Centro-Oeste, uma grata surpresa para os brasileiros. O fato de serem de estados menores não invalida. Tivemos grandes políticos ali, desde o Marechal Dutra, que foi bom presidente, a Roberto Campos, passando pelo senador Filinto Müller, políticos de referência nacional por décadas. A senadora Tereza Cristina, do Mato Grosso do Sul, é neta e bisneta de governadores do Mato Grosso. Goiás tem tradição na família Caiado, elegeu JK senador.



Os dois merecem ser acompanhados. E divulgados!

* Aristóteles Drummond é jornalista