Aristóteles DrummondAristóteles Drummond

Publicado 23/12/2024 00:00

O comércio no Rio de Janeiro tem valor relevante na economia, geração de riqueza e emprego da mais alta qualidade. Desde o Império foi o porto importador e exportador, o comércio diversificado de onde os produtos eram distribuídos para o resto do Brasil. Um legado dos portugueses de todos os tempos, que estão na origem dos grandes grupos de comerciantes nos mais variados setores.

A propósito dos 80 anos de Paulo Simões, um dos fundadores do Grupo Abolição, o maior complexo de revendas de automóveis do Estado, representando diferentes marcas nacionais e internacionais, lembramos essa tradição que vem de gerações.

Paulo é filho de português vitorioso no comércio do Rio, na panificação e no imobiliário. Bairros como Madureira muito devem seu crescimento a Amandio Simões, que acreditou no seu potencial nos anos 1950 e ali lançou os primeiros empreendimentos residenciais e comerciais do local. Na sua rede de panificações, procurou sempre ser proprietário dos imóveis, o que, com o passar do tempo, o fez constituir grande patrimônio por toda a cidade.

Já o avô materno, Antônio Valerio Pires, também português, foi outro que marcou presença na cidade e em Niterói, incluindo a emblemática Confeitaria Manon, no centro do Rio, e um verdadeiro latifúndio na região central de Niterói.

Paulo, muito jovem, optou pelo ramo do automóvel com a Abolição Veículos, no bairro de mesmo nome, cujo controle foi adquirindo ao longo do tempo do irmão Fernando, da cunhada Maria Alice e de outros acionistas. A Abolição foi crescendo, agregando um elenco de marcas de referência além da Volkswagen inicial, como Nissan, Honda, Mercedes Benz, BYD, Volvo e nas motos Harley-Davidson e Triumph, a maior do Rio e entre as cinco maiores do Brasil no ramo.

Paulo dedicou uma vida à construção dessa organização exemplar, com mais de 500 trabalhadores, dando exemplo de trabalho, austeridade, responsabilidade e compromisso social. Chega aos 80 anos no comando dos negócios, dando-se a poucos luxos, como as viagens mais frequentes a Portugal, agora que tem no filho Paulo seu herdeiro na dedicação à empresa em tempo integral. O Rio tem poucas empresas familiares deste porte nas mesmas mãos há mais de meio século.

O empresário, que é dirigente também da Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Rio, mantém vivo o compromisso da cidade na oferta de instituições comerciais de qualidade, atraindo novos empreendimentos para optarem por ter o município como centro irradiador de seus negócios.