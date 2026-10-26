ARISTÓTELES DRUMMOND - Arte Gerada por IA

ARISTÓTELES DRUMMONDArte Gerada por IA

Publicado 26/10/2026 00:00

Definida a sucessão presidencial, pouca coisa mudará no Brasil nos próximos anos. A escolha feita nas urnas apresentava poucas diferenças reais em relação ao que de fato deveria interessar aos altos interesses nacionais.

O presidente Lula já tomou posse em plena campanha pela reeleição. Em vez de governar programaticamente, optou por cooptar deputados para garantir maioria no Parlamento, distribuindo benesses e fisiologismos por meio de emendas que cresceram a ponto de estrangular o orçamento para investimentos estruturais. O caminho escolhido foi o do endividamento do setor público, que tende a desembocar em pressões inflacionárias, fruto dos sucessivos déficits nas contas governamentais.

Por outro lado, a oposição ligada a Bolsonaro, formada em sua maioria por quadros despreparados, pouco acrescentou ao debate de alto nível. Houve excesso de retórica política e escassez de projetos econômicos consistentes. Os ministros que garantiram uma agenda positiva ao governo anterior — como Paulo Guedes na Economia, Tereza Cristina na Agricultura e Pecuária, e Tarcísio de Freitas na Infraestrutura — acabaram escanteados ou mantidos em uma posição discreta, justamente por serem técnicos e políticos de postura mais austera.

Contudo, a crise que se desenha no horizonte econômico é de tal magnitude que ameaça travar até mesmo o crescimento do país, que hoje se sustenta basicamente no forte desempenho das exportações de produtos primários.

O diagnóstico atual é severo: convivemos com endividamento alto, carga tributária elevada, consumo interno deprimido, apagão de mão de obra qualificada e uma crise crônica na segurança pública. Esse cenário de insegurança e falta de perspectivas já empurrou mais de quatro milhões de cidadãos a morarem no exterior. Estima-se que sejam pouco mais de dois milhões nos Estados Unidos, mais de meio milhão em Portugal, cerca de um milhão e meio no restante da Europa, além de milhares espalhados pela América do Sul e até pela Ásia.

Diante disso, muitas empresas começam a vender seus ativos no Brasil. O nó se aperta tanto na economia quanto na política, onde as forças conservadoras terão ampla maioria no Parlamento, gerando um ambiente de constante fricção. Para culminar, a diplomacia atual comete o erro crasso de tensionar relações com o mais antigo e leal aliado geopolítico do Brasil: os Estados Unidos. Ao país, resta apenas esperar ou fiar-se no imponderável e no imprevisível.

Triste!