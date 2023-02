Publicado 10/02/2023 00:00

O Brasil esteve à beira de uma ruptura institucional, em 8 de janeiro, com o golpe espreitando a Nação.



E não se trata apenas de uma violência bolsonarista, com a destruição por criminosos dos símbolos mesmos da República, mas da divisão reinante nas Forças Armadas e, em particular, no Exército.



E isso data dos últimos meses do governo anterior e dos primeiros dias do novo.



Uma vez que a política penetrou nos quartéis, a cisão interna se fez entre militares legalistas e golpistas, alguns desses da reserva, com forte influência junto a Bolsonaro, de quem eram próximos.



Se golpe não houve, isso se deve a três generais legalistas que exerceram um efetivo protagonismo, embora pouco tenha sido dado a público conhecimento.



Agiram nos bastidores, entre outras razões, para resguardar a imagem do Exército enquanto força coesa, embora a realidade fosse diferente.



Esses generais legalistas foram considerados pelas golpistas “melancias”, verdes por fora e vermelhos por dentro, com o “vermelho” significando a defesa da Democracia e da Constituição. Outros epítetos foram “traíras”, “comunistas” e outras palavras do gênero.



A vida dos legalistas não foi nada fácil nas últimas semanas.



Além dessas calúnias, foram também atingidas em suas respectivas famílias, objeto de ameaças, e isso tão somente por se posicionarem no respeito à Constituição.



O ex-comandante militar do Sudeste e hoje comandante do exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, defendeu a democracia e o estado de direito assim como o respeito à vontade popular.



Não cabe aos militares a opção ideológica, mas sim a submissão aos preceitos democráticos e constitucionais. Sua coragem foi exemplar e expos para toda a população brasileira o pensamento dos militares legalistas contra os militares golpistas.



O discurso de fraude eletrônica foi esvaziado sendo somente sustentado pelos bolsonaristas radicais.



A extrema direita brasileira foi derrotada mais uma vez em sua bolha alheia à realidade nacional e internacional.



O Exército e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agiram em sintonia, cada um cedendo em nome do bem maior que é o Brasil.



Está na hora de ser reconhecido o papel desses militares legalistas na defesa da democracia.



O momento é de distensão e de pacificação nacional.