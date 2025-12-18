Arte coluna Kakay 18 dezembro 2025 - Arte Paulo Márcio



Publicado 18/12/2025

“ Arre, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo.”



Fernando Pessoa



Como já escrevi diversas vezes , eu advoguei na lava jato desde o primeiro dia, quando ocorreu a busca e apreensão no posto de gasolina que deu nome a operação. Corria o ano de 2014 e eu fui advogado do Alberto Youssef. Em setembro daquele ano impetrei no Superior Tribunal de Justiça um HC, em nome do Youssef, com uma tese que poderia trancar toda a operação. A reação da república de Curitiba me intrigou. Ameaças à Youssef e exigência que eu saísse da causa. Foi aí, no início da lava jato, que eu percebi que a operação tinha outros propósitos. Claro que ainda não poderia dimensionar a verdadeira organização criminosa que iria , com objetivos políticos e financeiros, dar ao Brasil prejuízos incalculáveis em vários setores . Resolvi , com enormes perdas pessoal e profissional, correr o Brasil enfrentando esta republiqueta que espalhou seus tentáculos para toda a estrutura de poder no país.



A estratégia era poderosa, era preciso quebrar grandes grupos brasileiros, destruir a posição brasileira no pré-sal, favorecer conglomerados norte-americanos e assumir o controle da política. O chefe da organização, o então juiz Sérgio Moro, prendeu ilegalmente o então candidato Lula para pavimentar a candidatura fascista de Bolsonaro. E eles tiveram êxito durante um tempo, com forte apoio da grande mídia e de parte da elite brasileira. Moro recebeu como recompensa o Ministério da Justiça. Negociou o cargo com a beca que prendeu o Lula ainda nos ombros . Um caso acadêmico de corrupção. Não sou eu quem aponta corrupção, peculato e organização criminosa, é o plenário do Conselho Nacional de Justiça.



Para sustentar o plano de tomar o poder era preciso ter o apoio do Poder Judiciário. Dos Tribunais. Os abusos da república de Curitiba eram muito óbvios, escancarados . Para o mundo jurídico era inconcebível que as decisões teratológicas do então juiz fossem mantidas pelos Tribunais. Nós sentíamos que existia algo no ar além de aviões de carreira. Em muitas situações corria , à boca pequena ,que o grupo criminoso que coordenava a operação lavajato fazia pressão em alguns Desembargadores e Ministros com métodos nada republicanos.



Chantagem. Extorsão . Era difícil comprovar e seria leviano expor situação desta gravidade sem provas.Foram muitos os episódios que estarreciam a todos que acompanhavam a operação. Basta citar a pressão exercida por Moro, que estava de férias, na Polícia Federal e nos desembargadores do TRF 4, quando o corajoso juiz federal Flaveto determinou a soltura do presidente Lula. Moro rasgou a fantasia e assumiu sua postura autoritária, de quem controlava as autoridades. Não pela força do Direito. Mas da força bruta. Do medo.



Quando o Tony García me procurou para contar o que tinha sido obrigado a fazer, por pressão direta do ex juiz Moro, com o apoio luxuoso dos procuradores e delegados, eu me neguei a acreditar. Era muita ousadia e imprudência por parte da republiqueta. Mas as afirmações do empresário, que foi preso e depois virou informante do ex juiz, tinha uma coerência que impressionava. Ele havia sido, dentre outros, usado pela organização criminosa, para gravar autoridades com o objetivo de fazer exatamente o que ouvíamos: chantagem! Era preciso, na visão do grupo,ter algumas autoridades nas mãos. E ele afirmava que recebia as ordens criminosas por escrito, como uma determinação do ex juiz. Dentro do que pude, com ética e com cautela, resolvi de alguma forma ajudar que viesse à tona a criminosa e inescrupulosa história. Seria importante para acabar de vez com esta nefasta quadrilha . Mas apenas com documentos e provas seria possível desmascarar os desmandos criminosos. Seria leviano apenas apontar o dedo. Não bastava , embora fundamental, a coragem cívica do Tony García. E disse isto a ele desde o início. Ele sabia e buscou , com destemor e ética, o caminho escorreito do Judiciário. Por tudo que sofreu poderia ter se perdido, mas trilhou o caminho certo.



Quando foi tornado público que o ex informante estava se mexendo , a reação do ex juiz foi a mais calhorda possível : tentou desqualificar o seu ex informante. Afirmou diversas vezes que Tony García era um “ bandido” é que sua palavra não valia nada. Que era tudo criação de uma mente doentia .Que nada era verdade. Pensando ser ainda o todo poderoso juiz, que afrontava os fatos e criava a sua própria verdade, partiu para sua costumeira forma de agir: mentir, pressionar, difamar. Negou inúmeras vezes tudo que era afirmado pelo Tony García.



Até que o Ministro Dias Toffoli deferiu uma busca e apreensão na 13ª Vara de Curitiba. O banker da república de Curitiba. De lá, a organização criminosa estendeu suas garras para garrotear o Brasil. Elegeu um presidente da República fascista, golpista e corrupto, elegeu Senadores e Deputados, fez a fortuna de muitos grupos e entregou parte da economia brasileira a seus comparsas. Mas o desnudar dos documentos criminosos começou a abalar a carcomida republiqueta.Pela primeira vez o Senador Sérgio Moro, em nota oficial , usando a estrutura do Senado Federal, admite que cometeu um crime! E , pasmem, o ex juiz se escuda na prescrição. Admite que cometeu o crime mas “ o fato ocorreu em 2005, há 20 anos.”



Não percebe o Senador ,por falta de condições de fazer uma análise ética, que sendo ele à época do crime confessado um juiz que mudou a história do país , exatamente por estes crimes que começam a vir à tona, e muitos virão, ele , sendo hoje Senador, teria a obrigação moral de renunciar. Ele chegou ao cargo ancorado por estes fatos escatológicos que começam a ser descobertos. Na época do crime agora confessado, o descalabro era tanto que ele, Moro, ousou colocar por escrito a prova inconteste do ato ilícito. Decidiu mandar o então informante Tony García gravar uma autoridade com foro privilegiado, ou seja, contra quem ele sabia que não poderia decidir. É o que diz a Constituição da República. E determina que se repita o ato de gravar ilegalmente com uma declaração escandalosa, que deixa evidente que o que visava com a gravação era mesmo pressionar, extorquir:” visto que as gravações até o momento são insatisfatórias para os fins pretendidos.” É um escândalo. Escândalo que só aumentará com a revelação das inúmeras ilegalidades.Começo a dar crédito até para à inimaginável fita da festa da cueca . Triste fim da republiqueta.



Este episódio levado a efeito pela coragem e determinação de um empresário e político paranaense, Tony García, e pela independência do Ministro Dias Toffoli, extrapola muito a defesa do ex -juiz ao afirmar que está tudo prescrito. Claro que Moro e seus procuradores adestrados jamais entenderão que a discussão é muito mais profunda. Não é somente sobre os crimes cometidos, e que podem estar prescritos.É sobre ética. É sobre compromisso com a democracia. É sobre que país queremos. É sobre um Brasil onde não terá mais espaço para estes inescrupulosos que instrumentalizaram o poder Judiciário, o Ministério Público, a imprensa , as elites, para chegar ao poder a qualquer custo. É sobre dignidade. Enfim, valores que esta organização criminosa jamais conseguiu entender. É em nome deste país que queremos mais justo e igual que vamos acompanhar os desdobramentos do que virá desta busca e apreensão. Deste esgoto que era a 13ª Vara pode surgir fatos que, talvez, sirvam para fazer um Judiciário mais transparente, mais próximo do que nós acreditamos que o Brasil precisa.



Lembrando o velho Churchill: ”A verdade é inconvertível, a malícia pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela, mas, no fim, lá está ela.”



Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay