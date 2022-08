esplanada - Izânio Façanha (charge)

Publicado 31/08/2022 12:00

Brasília - Uma suposta brincadeira na declaração de bens entregue ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba caiu nas mesas de fiscais da Receita Federal em Brasília e pode dar dor de cabeça ao candidato Roosevelt Matias de Santana (MDB), que disputa a Câmara dos Deputados com o nome de urna ‘Comendador’. Em 2010, ele foi suplente pelo PSDB e declarou uma gleba em Campina Grande no valor de R$ 150 mil. No portal do TSE,

apareceu este ano com R$ 83 milhões em patrimônio. Enumera, entre outros bens, um jatinho Phenom da Embraer (R$ 10 milhões), e sociedades em cassinos de Macau e Lisboa, com cotas de R$ 17 milhões e R$ 36 milhões, respectivamente – sem citar em quais estabelecimentos. Se o leitor acha pouco, apareceu também uma vinícula no Porto, em Portugal, e um iate de 113 pés, de R$ 2 milhões, no mesmo país. Ele alega

fruto de herança, na declaração. A coluna não encontrou o candidato para comentar.



Vestindo a camisa...

É notório que a Nike, parceira da CBF nos uniformes de Futebol, proíbe customização da camisa da seleção para fins religiosos ou políticos. Mas a entidade CBF libera. E informou à coluna que não há proibição de sua parte. O deputado federal Sóstenes Cavalcanti, que tenta reeleição, desfila em público com camisa semelhante ao uniforme e a logo do escudo da CBF, com seu número de urna.



PF online

A despeito de todas as regras sanitárias vigentes e do fim da pandemia da covid-19, até hoje a Superintendência da Polícia Federal no Paraná mantém parte dos trabalhos sem processo presencial. Cidadãos que procuram o protocolo no prédio encontram um aviso de que o serviço é apenas online, por e-mail. Com prazo de resposta de até 24 horas.



A Copa no Brasil

Com a Copa da FIFA em dezembro no Qatar, mesmo distante, o brasileiro não perde o ritmo da tradicional festa nas ruas e em casa. Levantamento do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas indica que o comércio temático vai mobilizar 60 milhões de brasileiros e faturar até R$ 20 bilhões. A CNC estima aumento de 7,9% no faturamento em relação a 2014, quando o Brasil sediou a competição.



Exame de Ordem

Números da OAB nacional para o país ter uma ideia do que é o exame de ordem da instituição: foram 147.992 candidatos na primeira fase, há dois meses, e destes, 69.551 fizeram a segunda fase de prova no último domingo. As provas são aplicadas pela FGV, e os inscritos pagam em média R$ 290. O exame acontece três vezes por ano.



Tem jeito

Ação promovida pelo Sebrae de renegociação de dívidas em junho possibilitou a regularização de 17,6 mil operações de crédito de pequenos negócios, que estavam em atraso junto às instituições financeiras. O saldo positivo foi de R$ 673,7 milhões. Segundo o Sebrae, a ação envolveu Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.



ESPLANADEIRA

# O premiado nadador norte-americano Michael Phelps participa ao vivo de talk-show online no SYNERGY 2022 para o mercado contábil, dia 15 de setembro. # Hotel CDesign, no Recreio dos Bandeirantes (RJ), é um dos escolhidos pelo Rock In Rio como parceiro oficial. # Vivalisto anuncia aquisição da Flity. # ChildFund Brasil, em parceria com The LEGO Foundation, lança projeto Brinca e Aprende Comigo. # Censo 2022 alcança 1.800 residências temporárias nos abrigos da Operação Acolhida em Roraima. # Interfarma lança agenda da Indústria Farmacêutica de Inovação para Eleições 2022. # Ericsson recebe inscrições até hoje para programa de estágio e trainee.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)