Publicado 09/12/2022

Brasília - A campanha eleitoral entrou num 3º turno Brasil adentro – e também em Brasília. As equipes de transição do governo federal e de governadores derrotados têm encontrado rombos e muitas surpresas nas contas que vão ficar para 2023. Exemplo de Pernambuco. No primeiro encontro com prefeitos, a governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), não poupou críticas à gestão de Paulo Câmara (PSB). Ela afirmou estar preocupada com a herança que o atual governo vai deixar. “Todos os dias chegam informações de novos gastos e acordos realizados às pressas, sem planejamento. Isso é grave”, afirmou. No apagar das luzes, há um corre-corre nas ordens de pagamentos no Palácio das Princesas. A eleita pode encontrar encrencas nas contas nos próximos meses.



PEC das redes

Após ser aprovada no Senado a PEC da Transição dominou as redes sociais na última quarta-feira (7). Segundo levantamento da Vox Radar, encomendados pela startup O Pauteiro, cerca de 113,5 mil conteúdos foram veiculados no Twitter, gerando 756 mil interações. Foi possível observar dois tipos de publicações: as favoráveis que citam a "PEC do Bolsa Família" que geraram 41% dos conteúdos e 338,7 mil interações; E as

contrárias que intitulam “PEC do Estouro” ou “PEC Fura-teto”, que geraram cerca de

30,7 mil conteúdos e 207 mil interações.



Rio

Depois da reeleição garantida, o governador Cláudio Castro começou a reorganizar a administração na tentativa de tirar o nome do Estado do Rio de Janeiro do noticiário negativo – da recuperação fiscal à segurança. Lançou uma forte campanha de atrativos para o turismo, com vistas à divulgação nacional e internacional, na tentativa de buscar investimentos também no setor de eventos. A despeito de todos os problemas, o Rio continua a ser um cartão-postal do Brasil e a principal porta de entrada dos estrangeiros.



Em dia

Os Cartórios de Protesto do Estado de São Paulo mostraram um aumento de 24,3% no cancelamento de dívidas protestadas até outubro de 2022, em comparação ao mesmo período de 2021. Em comparação a 2020, houve crescimento de 42%. Segundo o levantamento, nos dez primeiros meses deste ano foram cancelados 240.133 títulos – foram cancelamentos 193.140 no mesmo período de 2021 e, em 2020, contabilizados 168.724 cancelamentos. Os credores recuperaram mais de R$ 2,8 bilhões.



Portas abertas

As vendas pela internet ganharam destaque nos últimos dois anos, mas levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil aponta que 82% dos consumidores pretendem realizar compras de forma presencial, em lojas físicas, neste Natal, principalmente em lojas de departamento e shoppings. A pesquisa afirma que é importante que o setor do varejo volte novamente sua atenção para as experiências em lojas físicas, sem deixar de lado a interface das lojas virtuais.



Povo diet

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres divulgou boletim econômico que mostra um aumento de 15,6% em setembro no consumo de bebidas dietéticas - sem açúcar, adoçadas artificialmente com poucas ou nenhuma caloria – em comparação com o mesmo período de 2021. Houve ainda crescimento de 41,5% nos concentrados de proteínas.



ESPLANADEIRA

# Caravana do Patrimônio Cultural Brasileiro recebeu 32 mil pessoas na temporada Norte e Nordeste 2022. # Pesquisa Offerwise mostra que 28% dos entrevistados planejam comprar ou já compraram nova TV para assistir a Copa. # SC Johnson doou 26 mil repelentes contra mosquitos para duas ONGs no Rio. #

Instituto Ronald promove “Jantar do Bem” e arrecada mais de R$ 900 mil em prol do combate ao câncer infantojuvenil. # Link Education promove neste domingo (11) 1º evento no Brasil, em Florianópolis (SC). # CEO Maurício Moura, do IDEIA, deixa presidência e assume o conselho do Instituto.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)