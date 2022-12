Esplanada - Covid no CCBB - Izânio Façanha

Esplanada - Covid no CCBBIzânio Façanha

Publicado 05/12/2022 12:00

Brasília - O Brasil vai voltar a desfilar no cenário internacional sem constrangimentos, diante da agenda fraca do presidente Jair Bolsonaro (PL) no circuito. O staff de Lula da Silva (PT) sonha com a presença de todos os presidentes da América do Sul em sua posse, dia 1º de Janeiro, e tem recebido confirmações. A missão é da futura primeira-dama Janja da Silva, por parte do grupo de transição, com diplomatas do Ministério das Relações Exteriores do atual governo. Mas o ineditismo do protagonismo da esposa do presidente eleito causa ciúmes no Itamaraty e desencontros com o cerimonial do Palácio do Planalto. Da Europa podem vir o francês Emmanuel Macron e o português Marcelo Sousa.



Wagner orienta

O senador Jaques Wagner (PT-BA) está irritado com a forma como foram conduzidas as articulações da “PEC da Transição”. Recomendou a Lula da Silva que defina um único interlocutor. Os líderes não sabem a quem procurar. A condução inicial coube à

presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, – que, consta nos bastidores, está mais preocupada em acomodar futuros apadrinhados no governo petista.



Águas passadas

O diretor-geral da Usina de Itaipu, Almirante Anatalício Risden, foi quem assinou exoneração de Janja da Silva há quatro anos. Agora, ele fez chegar sinais de paz à futura primeira-dama e ao advogado de Lula no TSE, Luiz Fernando Pereira – que, aliás,

manteve contrato com a binacional na gestão Bolsonaro.



Esplanada - Covid no CCBB Izânio Façanha

Covid no CCBB

A maioria dos integrantes do grupo de transição do governo passou a utilizar máscara de proteção há uma semana. Voluntário do GT confidenciou à coluna que foram confirmados pelo menos seis casos de covid-19 nas equipes no CCBB até esta semana. O novo governo indicou mais de 300 nomes para o gabinete, mas boa parte trabalha em formato remoto.



Bonita & sem foguete

O Ministério de Ciência e Tecnologia patina na tecnologia básica para construir um novo foguete na Base de Alcântara (MA), mas não titubeia em tirar dos cofres um bom dinheiro para pagar uma pequena reforma e manutenção do sítio Cyclone-IV. Vai desembolsar R$ 6,1 milhões para a M.A. Planejamento e Consultoria para o serviço.



Reféns do celular

O isolamento causado pela pandemia da covid-19 aproximou os brasileiros de seus aparelhos eletrônicos, em especial do celular. Segundo a plataforma Hibou, o tema “saúde” é destaque nas consultas pelos aparelhos, seguida de “gastronomia”, “alimentos

e bebidas”, “beleza”, “moda” e “cinema”. A pesquisa indica que cerca de 54% dos brasileiros fazem uso constante de seus smartphones durante todo o dia. Os temas menos pesquisados são “habitação”; “política e religião”; “transporte e mobilidade”;

“carros” e “games”. Foram ouvidas duas mil pessoas maiores de 18 anos.



ESPLANADEIRA

# Ambev lança livro “Cooperação: o veículo da mudança - Como público e privado se uniram para fazer a gestão de trânsito no Brasil melhorar”. # Itaipava mantém tradição de "Cerveja de Novela" em Travessia, da Rede Globo. # SPIC Brasil abre dia 9 segunda edição do Geração Inovação. # ABRAS divulga dia 8 "Consumo nos Lares Brasileiros" referente a outubro. # PIX alcançou dia 30/11 novo recorde: 99,4 milhões de transações em um só dia. # Fujifilm desenvolve tecnologias globais para aprimorar combate ao câncer de próstata.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)