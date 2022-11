esplanada - izanio

esplanadaizanio

Publicado 29/11/2022 12:00

Brasília - A não ser que mude de ideia, e revele em alguns dias o nome para o Ministério da Fazenda, o presidente eleito Lula da Silva (PT) escolherá os ministros – que passarão de 30 – de uma única vez em Brasília, e o porta-voz será o vice Geraldo Alckmin. É o que o eleito confidenciou a amigos na sua passagem pelo Egito e por Portugal. Lula está irritado com a cobrança de grandes empresários para anunciar já o substituto de Paulo Guedes em janeiro, enquanto grandes investidores ficam no modo stand by segurando cronogramas para o próximo biênio. A despeito de Fernando Haddad despontar como potencial ministro da pasta, nada está confirmado e há outros dois nomes na lista do presidente eleito: Marcos Lisboa e Nelson Barbosa (que está no grupo temático da Economia). Lula tem outra prioridade por ora: aterrissou em Brasília ontem para tentar salvar a PEC que viabilizará o Mais Bolsa Família em seu futuro governo.



esplanada izanio

Confissão é diária

Há mais de uma semana, um mistério ronda o Palácio da Alvorada. O presidente Jair Bolsonaro tem recebido na residência oficial, quase todo dia, um padre do Guará, cidade satélite do DF. Eles ficam a sós por mais de uma hora. Às vezes, a primeira-dama Michelle acompanha. Desde a derrota eleitoral, Bolsonaro segue praticamente mudo em relação ao comportamento que o notabilizou nos últimos três anos de mandato.



Trilhos da discórdia

A Vale e a ANTT anteciparam para fim de 2020 a negociação da renovação de autorização da Ferrovia Vitória-Minas. Mas há uma tensão entre os prefeitos de municípios na rota do trilho. É que a mineradora prometeu viadutos e pontes para contrapartidas na mobilidade urbana destas cidades cruzadas pelos seus vagões. Os alcaides e a população temem ficar no caminho da promessa...



Lula & peixe à mesa

Circulou nas redes sociais uma fake news de que Lula da Silva e a esposa Janja gastaram 9 mil euros numa conta de um almoço em Lisboa. Balela. A coluna apurou que, na capital portuguesa, o casal almoçou no Cícero Bistrot, comeu robalo com camarão ao molho de dendê, e tomou uma garrafa de espumante. A conta ficou muito abaixo disso. O restaurante é do pernambucano Paulo Nora.



Mulheres inspiradoras

Levantamento feito com 295 empresas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa mostra que 22,4% delas não têm nenhuma mulher em cargo de 1º escalão. Em contraponto à baixa presença feminina em postos de comando, o livro “Mulheres no Conselho” traz relatos de 32 executivas de sucesso. “É importante propagar exemplos para que outras executivas possam se inspirar”, diz uma das profissionais presentes no livro, Vera Valente, diretora-executiva da Federação Nacional de Saúde Suplementar e

integrante da Comissão de Governança em Saúde do IBGC.



Desjudicialização

O neologismo está mais latente no vocabulário da sociedade. O elevado estoque de processos em curso no Poder Judiciário, que acarreta na demora da prestação jurisdicional, faz a palavra “desjudicialização” ganhar importância. O maior Congresso de inovação, tecnologia e direito do país – o AB2L Lawtech Experience, que acontece hoje em São Paulo – terá painel dedicado ao assunto. O presidente da Comissão de Desjudicialização do Conselho Federal da OAB, Diego Vasconcelos, vai palestrar.



ESPLANADEIRA

# Ambev cria Movimento “Bar de Respeito” através da plataforma “Maps LGBTQIAP+”. # Marcelo Sacramento assume Diretoria Nordeste da FENACLUBES. # Campanha Dia de Doar: Instituto Ronald promove hoje ação solidária em prol de crianças e adolescentes com câncer. # JAMM Cigar cria charutos para mercado internacional. # Dra. Pilar Mateo, presidente da Inesfly, cria tinta inseticida Carbapaint

10. # Healthtech Liti foca na expansão das atividades no Brasil.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)