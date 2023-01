esplanada - izanio

esplanadaizanio

Publicado 18/01/2023 12:00

Brasília - Um detalhado relatório de 50 páginas do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico (Iphan) revela que a situação hoje seria muito pior na sede do Poder Executivo e para a imagem do Brasil no mundo. Os criminosos que invadiram o Palácio do Planalto tentaram atear fogo no 3º andar, onde fica o gabinete presidencial – que não conseguiram invadir por causa da porta blindada. Um grande carpete foi encontrado com marcas de incêndio perto do corredor que dá acesso ao gabinete. Os criminosos que causaram o vandalismo do dia 8 de janeiro não atacaram só as sedes dos Três Poderes. Danificaram também o Museu da Cidade e o Espaço Lúcio Costa, cujas construções ficam na praça entre os três palácios. As pedras usadas para quebrar vidraças no Planalto foram as portuguesas do piso da praça – que também são tombadas. Retiraram centenas delas e danificaram a iluminação da calçada. Cientes de que poderiam ser flagrados em vídeos, levaram câmeras de segurança, mas não há relatos de que o DVR (aparelho que armazena imagens) foi roubado. É por ele que a Polícia Federal vai identificar todo o bando, com o passar dos meses de investigação.



Roubo no STF

O semblante irritado da ministra Rosa Weber flagrado na conversa dela e outros ministros com o presidente Lula da Silva, na noite do domingo trágico em Brasília, tem seus reais motivos além da depredação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os criminosos invadiram o gabinete da presidente, ocupado por ela, queimaram todos os documentos confidenciais em cima da mesa. Pior, há suspeita de que levaram pastas com processos sob sigilo.



Presentão para 25

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou à coluna que foram liberados 1.958 presos em 23 de dezembro de 2022 para a “saidinha” de Natal, o famigerado indulto amparado por lei federal. A volta do bando às celas estava prevista para 27 de dezembro. Mas 25 não voltaram e circulam felizes pelas ruas da capital.



Inadimplência

Um levantamento do Ibevar e FIA Business School estima que a taxa de inadimplência de pessoa física deve ficar entre 5,72% e 6,32%, com média estimada de 6,02% para janeiro de 2023. A avaliação mensal aborda a inadimplência da carteira de

crédito livre do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, não inclui operações referenciadas em taxas regulamentadas, ligadas ao BNDES.



Cumbica gigante

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, recebeu cerca de 34,4 milhões de passageiros em 2022. No ano passado, 243.888 voos (nacionais e internacionais) pousaram e decolaram. Dezembro registrou movimentação de 3,3 milhões de passageiros. E no mesmo mês, foram registrados 23.183 pousos e decolagens. A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, operou para 112 destinos, sendo 52 internacionais e 60 domésticos.



Riscos nas rodovias

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou o estudo “Transporte Rodoviário”, no qual revela aumento de 50% no número de pontos críticos nas rodovias do país em 2022. Foram registrados 2.610 problemas na infraestrutura, enquanto que em 2021 esse número ficou em 1.739 ocorrências. Os estados com maiores ocorrências foram Minas Gerais com a quedas de barreira (123) e erosões na pista (182) e o Pará com buracos grandes (291).



ESPLANADEIRA

# Walter's Coiffeur abre mais de 15 vagas de emprego no Rio para manicures, cabeleireiros e esteticistas. # Shopping Cassino Atlântico (RJ) lança "Prateleira Colaborativa Muito Natural". # Shoppings da Aliansce Sonae + brMalls arrecadam doações de materiais escolares. # Asia Shipping mantém 2º lugar no ranking de exportações marítimas, da consultoria Datamar. # NovaDAX lança blog sobre educação financeira, investimentos e criptoeconomia. # Banco Fibra anuncia parceria

com Red Ventures.



Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)