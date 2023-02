Lula - AFP

Publicado 14/02/2023 05:00

Brasília - A oposição ao presidente Lula da Silva não tira da cabeça que a pauta yanomami é o primeiro passo para o plano de ajuda financeira à Venezuela comandada pelo amigo Nicolás Maduro. A fronteira é um caminho. Há outros países na fila para a retomada do dinheiro do BNDES. De acordo com o próprio banco de fomento do Governo, a dívida da inadimplência de países hermanos desde a Era PT hoje está em mais de R$ 5 bilhões (sem contar os juros) – e há mais R$ 2,97 bilhões a vencer. A própria União é fiadora dos empréstimos, e a conta cai para o brasileiro. “Surgiram inadimplementos nos pagamentos de Venezuela (US$ 681 milhões), Moçambique (US$ 122 milhões) e Cuba (US$ 238 milhões), em um valor total de US$ 1,04 bilhão acumulados até dezembro de 2022. Outros US$ 569 milhões estão por vencer desses países”, avisa o BNDES.

Filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins, o jovem advogado Eduardo Martins, tido como promissor e abre portas em Brasília, e com grandes clientes no portfólio, colocou-se nas rodas como candidato a desembargador do TRF da 1ª Região, pela vaga da OAB. A disputa pela toga pega fogo entre bancas e padrinhos.

Com mensalidade a R$ 6.500, a Escola Eleva da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enfrenta crise com um grupo de pais. O Grupo Inspired, que comprou a escola de Jorge Paulo Lemann, demitiu dezenas de professores qualificados e reviu programas. Os pais souberam só na véspera das aulas. Uma petição online dos insatisfeitos circula na praça. A escola acompanha com atenção o movimento e terá uma reunião com os pais amanhã.

Apesar de perder a eleição para deputada distrital, a advogada Milena Câmara foi nomeada Subsecretária de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do GDF. Ela é ré em ação de improbidade, movida pelo MPF, que vai a julgamento. A mãe, deputada federal, é acusada de pagar funcionário da rádio administrada pela filha no Acre com dinheiro da Câmara. A subsecretária não viu impedimentos para a nomeação, por não

haver trânsito em julgado, e Milena, questionada, avisou que... não sabia do processo. Mas já havia apresentado há meses sua defesa ao juiz da 2ª Vara Federal de Rio Branco.

A REVO do Brasil e a chinesa Jac Motors vão fabricar um protótipo de viaturas elétricas para oferecer às polícias dos Estados e ao mercado de segurança privada. A tendência é que a demanda por este modelo aumente por conta da economia proporcionada e pelos efeitos no meio ambiente. Carros elétricos também são mais velozes no arranque e desempenho, um diferencial que conta para a PM. O Estado de

São Paulo já tem estudo para atender a sua frota.

Cara no outdoorIzânio Façanha

Após o sucesso na Câmara, com votos da base e oposição pela aprovação, na ânsia de conquistar os senadores para a vaga de ministro no TCU, o deputado Jhonatan de Jesus gastou mais de R$ 200 mil com publicidade em outdoors eletrônicos em prédios da capital. Ele é bolsonarista apadrinhado pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Mas como passa, nesta era Lula III? É que seu partido, o Republicanos, deve virar governista.

# Stone e Instituto Propague lançam Índice de Atividade Econômica Stone Varejo.

# Shopping Jardim Guadalupe (RJ) recebe Castramóvel RJPET para cães e gatos.

# Banco PAN e plataforma DIO oferecem 5 mil bolsas para desenvolvedores de

software.

# Associação Luta Pela Vida, em parceria com Ministério dos Direitos Humanos, lança projeto “Segunda Chance''.

# QÓculos fecha 2022 com faturamento de mais de R$ 30 milhões.

# Oral Sin é eleita uma das 50 maiores franqueadoras pela Associação Brasileira de Franchising.





*Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)