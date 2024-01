ESPLANADA - IZANIO

Publicado 17/01/2024 12:00

A construção da Escola de Sargentos do Exército em unidade de conservação ambiental, proposta durante o governo de Jair Bolsonaro, está sendo ressuscitada pelo governo Lula e pode destruir 150 hectares da Mata Atlântica no município de Abreu e Lima. O presidente chega em Recife amanhã e a agenda dele prevê a assinatura de protocolo para a escola, cuja área é responsável por alimentar o reservatório que abastece um milhão de habitantes. Eleitores do presidente Lula da Silva e até mesmo o PT local são contrários à medida e admitem realizar protestos durante o evento. O ministro da Defesa, José Múcio, tentou, em vão, apaziguar os ânimos, mas não surtiu efeito. O Ministério Público já sinalizou contrariedade à iniciativa e acompanha a situação. Procurado pela coluna, o Exército não se manifestou até o fechamento desta edição.



Fogo cruzado

Adversários da chapa Marta-Boulos na disputa à Prefeitura de São Paulo terão material de sobra para relembrar os ataques – diretos ou de pessoas próximas – da ex-prefeita ao deputado e vice-versa. "Conteúdo fraco", foi o que disse Marta sobre Boulos nas eleições de 2020. O marido dela, Márcio Toledo, o chamou de "picareta". Correligionária de Boulos, a deputada Luiza Erundina (Psol-SP) já chamou Marta, mais de uma vez, de "traidora". A deputada Sâmia Bomfim também não é lá muito fã da ex-prefeita.



Interregno

O nome do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, que vai comandar o Ministério da Justiça, ainda não figurou no Diário Oficial da União. Só deve ser publicado na sexta-feira, 19, ou na segunda-feira, 22. É que ele tirou a semana para se afastar de compromissos e contratos milionários que assumiu com a inciativa privada após se aposentar. Também se afastará do escritório no qual é sócio de sua esposa.



Rota clandestina

Ônibus clandestinos – como o que provocou uma tragédia na segunda-feira, 15, na MS-338, em Santa Rita do Pardo (MS) – circulam em frota pelas vias que ligam Corumbá (MS) a São Paulo (SP). A reportagem apurou que são mais de 90 veículos – alguns deles comprados por bolivianos –, que percorrem a linha. O acidente com um carro de passeio deixou quatro pessoas da mesma família mortas. Procurada, a ANTT não se manifestou.



Olha o golpe!

O pagamento de precatórios acendeu a luz vermelha no STJ e nos escritórios de advocacia envolvidos na liberação dos valores. Estão sendo pagos aproximadamente dois mil precatórios, num valor total que se aproxima dos R$ 400 milhões. Um prato cheio para a ação de golpistas, que entram em contato via WhatsApp se passando por escritórios de advocacia. Em geral, eles pedem o depósito via Pix para que o dinheiro seja liberado.



Baixa nos preços

Associações de produtores de soja de 15 estados contestam números da safra 2023/2024 apontados por instituições e empresas públicas e privadas do Brasil e do exterior. Projeções das entidades indicam a safra de 135 milhões de toneladas, abaixo do que tem sido divulgado. Conforme a Aprosoja Brasil, a divulgação no mercado de dados que não condizem com a realidade tem provocado uma tendência de baixa nos

preços.



ESPLANADEIRA

# Sellera.ai investe R$ 2,5 milhões para aprimorar tecnologia e a estrutura de seu CRO. # Appian reduz a emissão de 4,6 mil toneladas de CO2 em 2023 com a exportação de metais verdes. # Projeto 'Craque do Amanhã' alcança a marca de 950 jovens atendidos. # CNseg fica em primeiro lugar no Top 5 do Banco Central por estimativa da taxa Selic para dezembro de 2023. # Idwall realiza a 6ª edição do idsummit, 12 de março, em São Paulo. # Coletivo Rio + Rock entrega Prêmio MAIS Destaques 2023 dia 23, com transmissão on-line pelo YouTube.

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo