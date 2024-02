charge 7.02 - Divulgação

charge 7.02Divulgação

Publicado 07/02/2024 12:00

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) prepara uma resolução para exigir que as declarações de bens dos candidatos às Eleições 2024 coincidam com as apresentadas à Receita Federal. Conforme apurado pela coluna, a norma vai exigir que candidatos e candidatas indiquem a relação completa e atual de seus bens declarados no CANDex (sistema pelo qual são enviados à Justiça Eleitoral a ata da convenção partidária e os

pedidos de registro de candidaturas). Devem ser informados valores atualizados dos bens, data de aquisição e se existem coproprietários. Atualmente, não há obrigação de declaração do mesmo patrimônio que foi informado à Receita. As informações disponíveis no cadastro do TSE são prestadas pelos próprios candidatos. A Justiça Eleitoral só confere se estão corretas se houver denúncia.



Galo de briga

Além de ministros do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), retomou os trabalhos contrapondo-se ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso. Pacheco quer tocar pautas que interferem no STF, como a PEC que estabelece mandato para ministros. Lira reitera que matérias desse teor não avançam na Câmara.



Olha quem fala

"Arapongagem é crime. Fere a Constituição brasileira, violenta a liberdade", diz o ex-governador João Dória, sobre o suposto envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e um dos filhos no escândalo da "Abin paralela". Só não mencionou que sua principal cliente, Paper Excellence, é investigada pela PF porque pode ter espionado a rival J&F.



Fake news em Cuiabá

Irmão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), o empresário Marco Polo, o Popó, foi um dos alvos da Operação Fake News 3, deflagrada ontem pela Polícia Civil do estado. As investigações apontam que a disseminação de informações falsas tinha como alvo o governador Mauro Mendes e seu grupo político.



Liderança

A tendência Construindo um Novo Brasil, da qual o presidente Lula da Silva faz parte, segue à frente da liderança do PT na Câmara. O deputado Odair Cunha (PT-MG) foi eleito por unanimidade e, assim como o antecessor - Zeca Dirceu (PT-PR) -, integra a CNB. Há acordo para que Lindbergh Farias (PT-RJ), da ala Esquerda do PT, seja o líder em 2025.



Mérito eclético

Eclético o Mérito Legislativo que será entregue hoje na Câmara. Estão na lista, por exemplo, os ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o jogador Vinícius Júnior, o presidente da Assembleia de Deus, Jonatas Câmara, o sacerdote José Linhares Pontes e a advogada e escritora Caroline Proner, esposa do poeta Chico Buarque.



ESPLANADEIRA

# Instituto She participa de painel em Paris entre os dias 7 e 14 de fevereiro. # Patricia Castro ministra o workshop 'Caminho das Pedras' dia 7. # ABC da Construção inaugura loja na Região Oceânica de Niterói, dia 27. # Startup Grana Capital capta R$ 5 milhões em rodada de crowdfunding. # Cataratas do Iguaçu abre inscrições para a 15ª Meia Maratona das Cataratas. # Leve Saúde inaugurou, dia 5, nova clínica em Niterói.

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Isabele Mendes