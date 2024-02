FREVO DE LUCIANA - IZANIO

Publicado 19/02/2024 12:00

Apesar de apostas e especulações de gente graúda da política sobre o futuro iminente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dentro de uma cadeia, perto da campanha eleitoral deste ano, há cautela para todos os lados no Judiciário e na Polícia Federal em seus inquéritos. O que for feito, será à luz da lei, na culpa ou na inocência, sem deixar erros que gerem um palanque eleitoral, principalmente numa eventual prisão dele por supostas ameaças à democracia. “O clã e seus seguidores querem canonizar Bolsonaro antes e durante as eleições; não daremos palco para eles de jeito nenhum”, diz investigador experiente da PF.



Frevo de Luciana

Na quinta-feira (8) deputados e ministros embarcaram em Brasília para o Recife, convidados para frevo pré-eleitoral. A anfitriã foi Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, e pré-candidata à prefeitura de Olinda. Entre os mais eufóricos estavam os deputados Túlio Gadelha e Renildo Calheiros, o ex-deputado Wolney Queiroz e o ministro Carlos Lupi (Previdência). Curtiram também o frevo do centro do Recife.



Vendeta de Lira

O presidente Lula da Silva e ministros veem intenção de vendeta de Arthur Lira (PP-AL) caso ele não consiga emplacar nome de seu grupo para a sucessão à Presidência da Câmara. Ninguém quer arriscar assistir a novo episódio como Eduardo Cunha x Dilma Rousseff. O Palácio mira nome palatável que seja de confiança. Os mais citados, por ora, são os deputados Antonio Brito (PSD-BA) e Marcus Pereira (Republicanos-SP).



Fui ali. . .

A Operação Lava Jato vai passando, mas deixa resquícios entre empresários, alguns casos hilários. Um enrolado empreiteiro que mora na Lagoa, no Rio de Janeiro, há anos levanta para caminhar todo dia às 5h30 com receio de ser acordado pela PF. Na volta, liga para o porteiro, para ter certeza da liberdade.



Segredos do PIB

Circula nas rodas da nata do PIB brasileiro uma curiosa previsão: aceita-se o PT até 2030 (Com ou sem Lula) no Poder Executivo, e depois o presidente deve ser um nome da centro-direita, como Ronaldo Caiado (GO) ou Tarcísio de Freitas (SP). A conferir.



Na Sapucaí

O camarote do governo do Estado ferveu de alegria política no desfile das campeãs neste fim de semana. O governador Cláudio Castro (PL) recebeu, pessoalmente, um grupo de parlamentares do União Brasil, de diferentes Estados. Outro anfitrião foi o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacellar, recém-filiado ao União.



ESPLANADEIRA

* Com Walmor Parente, Carol Purificação e Isabele Mendes