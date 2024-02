ESPLANADA - IZANIO

Publicado 14/02/2024 12:00

A Câmara dos Deputados investiu mais de R$ 100 milhões em manutenção, reparos e vigilância de imóveis funcionais nos últimos seis anos, aponta levantamento da coluna. A maior parte dos gastos foi destinada para mão de obra (portaria e vigilância) e reparos e conservação. A reportagem também procurou o Senado Federal sobre investimentos em imóveis, mas foi informada que "não há sistema de custos implantado

que permita evidenciar a parcela referente especificamente aos imóveis funcionais". O Senado possui apenas um imóvel funcional, a residência oficial do presidente da Casa, localizada no Lago Sul. As outras 75 propriedades usadas em sua maioria por senadores pertencem à União.



Campo agoniza

Em todo o país, disparam pedidos de recuperações judiciais por produtores rurais. Os fazendeiros não estão conseguindo salvar as perdas nas lavouras e o aumento de custos levou à alta de 300% nos requerimentos. O preço do saco de soja deveria atingir R$ 120, no mínimo. Hoje, não passa de R$ 75 a R$ 80, no máximo.



Prisão de Bolsonaro?

Sondagem da Paraná Pesquisas revela que 52,7% dos brasileiros achariam "injusta" uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "em decorrência dos atos do 8 de Janeiro". Para 38,3%, seria "justa" e 9% não souberam dizer ou não opinaram. Foram entrevistados 2.026 eleitores em 164 municípios e no Distrito Federal.



Freio na anistia

Senadores governistas frearam o Projeto de Lei 5064/23, que concede anistia aos acusados e condenados pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A proposta, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), está parada na Comissão de Defesa da Democracia à espera do parecer do relator petista Humberto Costa (PE), que não tem a menor pressa.



Clamor em Búzios

Empresários e lideranças da turística Armação dos Búzios (RJ) fazem clamor e esperam bom senso da Justiça Eleitoral para que não seja convocada eleição suplementar nos próximos meses. Querem que o prefeito interino, o vereador Rafael Aguiar (Rep), permaneça no cargo até o pleito de outubro. Ele assumiu após o TSE cassar a chapa do ex-prefeito, Alexandre Martins (Rep). A cidade tem quase R$ 100 milhões em dívidas.



Sanções

A Controladoria-Geral da União aplicou à empresa On Arquitetura as sanções de multa no valor de R$ 6 mil e impedimento de licitar e contratar com a União. A Operação Licitante Fantasma, da Polícia Federal, revelou que a empresa fraudou pregão do Comando Militar em Alegrete (RS).

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Isabele Mendes