Publicado 03/05/2024 12:00

O conflito israelo-palestino, iniciado em outubro de 2023, já conta com mais de 32,5 mil mortos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza. Durante todo esse período, conforme dados do Itamaraty solicitados pela coluna, o governo brasileiro doou às populações atingidas, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, 190 purificadores de água portátil; kits de medicamentos e insumos para emergências em saúde; 30 mil kg de refeições desidratadas nutricionais; e 2.505 kg de alimentos. Além disso, o Brasil mantém doações à Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina que devem chegar a mais de R$ 2 milhões neste ano. Criada em 1949, a agência da ONU desenvolve ações sociais, como educação, saúde e moradia, destinadas a palestinos na Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Síria e no Líbano.



Regalias do detento

Preso há mais de um mês, o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) segue com regalias de parlamentar. Mantém com altos salários 28 pessoas – entre secretários parlamentares e assessores em cargos de natureza especial – em seu gabinete. Além disso, continua de posse do apartamento funcional em região nobre de Brasília. O processo de cassação contra ele se arrasta no Conselho de Ética.



Empatados

Sondagem divulgada ontem pela Paraná Pesquisas mostra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tecnicamente empatados, na estimulada e espontânea, para a prefeitura. No cenário estimulado, Nunes tem 27,3% e Boulos surge com 25,7%. O apresentador de TV Luiz Datena (PSDB) aparece em terceiro lugar, com 15,3%.



Curiosidade

Uma pesquisa divulgada pela PreFab Future sobre intenção de votos para prefeito do Rio de Janeiro aponta uma curiosidade: 17,2% dos entrevistados não sabem avaliar a atual gestão do prefeito Eduardo Paes (PSD). Em todas as pesquisas já divulgadas até agora, de diferentes institutos, o prefeito, que disputará a reeleição, lidera as intenções.



Cerco aos VIPs

Um ofício com a assinatura de 500 pessoas foi protocolado na Prefeitura do Rio de Janeiro requisitando a lista dos mil convidados VIPs escolhidos pela gestão de Eduardo Paes (PSD) para o show de Madonna, no próximo sábado. Os VIPs ficarão numa seção reservada – e cercada com tapumes de 2 m – em frente ao palco da cantora. O abaixo-assinado foi organizado por um morador de Campo Grande, o empresário Kau Magno.



Indenização

O setor segurador pagou cerca de R$ 39,1 bilhões em indenizações nos dois primeiros meses de 2024. Segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o total representa uma alta de 1,5%, se comparado com o mesmo período de 2023. A performance positiva também foi vista na arrecadação, que somou R$ 68,3 bilhões, com crescimento de 17,3%.



# Encontro PrevInfra da Abrapp e Abipem acontece hoje em SP. # VOLL: levantamento mostra que o brasileiro gastou 14% a mais com hospedagens durante viagens a trabalho. # FEBRABAN: Brasil é destaque em avaliação das finanças sustentáveis em países emergentes. # Gerdau e ABECE abrem inscrições para o 21º Prêmio Talento Engenharia Estrutural. # Brasilcap sorteia amanhã até R$ 3,5 milhões para pessoa jurídica e até R$ 2 milhões para pessoa física. # Iniciativa da 'Revista Justiça & Cidadania': 'A Regulação da Atividade Seguradora e o Mercado Ilegal da Proteção Veicular', dia 15 de julho, no CCJF, no RJ.

