Publicado 22/10/2024 12:00

O deputado Hugo Motta (Rep-PB) tem desafio para se garantir o futuro presidente da Câmara. Por ora tem apoio do Republicanos, Progressistas e PL. Ao se unirem para tirá-lo da reta, os pré-candidatos Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) já conquistaram o apoio do PDT, União, PSD, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade e parte do MDB. Também o PSB (Geraldo Alckmin e o prefeito João Campos, do Recife, endossam a dupla) e agora correm atrás do PT, cuja bancada virou a noiva da vez. Elmar ofereceu a vice ao PT. Mas fica a pergunta: se o projeto da dupla vingar, quem será o cabeça de chapa?



Tensão na Lavoura

A pesquisadora Silvia Maria Massruhá é a 1ª mulher a assumir a presidência da Embrapa. Mas o avanço vem com problemão. O sindicato dos funcionários decidiu iniciar greve porque ela ainda não vai decidir sobre a demanda de reajuste salarial sobre perdas dos anos anteriores. Os últimos dias foram de muita tensão na empresa.



COP30 vem aí

O esforço para fazer bonito na COP30 em Belém é amplo: Lula da Silva deve sancionar em breve Projeto de Lei que institui o Dia Nacional do Reflorestamento e dos Corações Unidos pela Cura da Terra, de autoria da deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG).



Peso do sobrenome

Após 33 anos, um homônimo tentou, mas descobriu que o sobrenome não tem força. Fernando Collor (PSB), filho de Tereza e sobrinho do ex-presidente da República que sofreu impeachment, obteve apenas 569 votos, e não se elegeu vereador em Maceió.



Agregador

Algo raro em grandes capitais que (inevitavelmente) espelham a política nacional. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (Uniao) transita com desenvoltura na esquerda, centro e direita no Rio. Na sua posse como presidente do União no Estado reuniu presidentes estaduais do PT, PL, PP, entre outras legendas.



Hermanos

As Copas Libertadores e Sul-Americana no Brasil causaram invasão de turistas latinos em três capitais. Dados da Embratur mostram fluxo em BH, São Paulo e Rio. Na capital mineira um aumento de 2.456% no número de passagens vendidas para o Brasil nesta semana. No Rio, mais 369% nos tickets do Uruguai para a cidade maravilhosa e, em SP, ampliação de 155% nos tickets da Argentina.



ESPLANADEIRA

* Com Equipe DF, SP e RJ