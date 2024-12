Seis anos de caos: com a iminente posse de Nicolás Maduro, dia 10 de janeiro, o fluxo de imigração da Venezuela para o Brasil via fronteira em Roraima deve aumentar, legalmente ou ilegalmente - Izânio

Seis anos de caos: com a iminente posse de Nicolás Maduro, dia 10 de janeiro, o fluxo de imigração da Venezuela para o Brasil via fronteira em Roraima deve aumentar, legalmente ou ilegalmente Izânio

Publicado 31/12/2024 12:00

O Itamaraty pode começar o ano (após as férias de janeiro) com uma surpresa. Nos corredores do Ministério das Relações Exteriores (MRE) há informações sobre a saída do chanceler Mauro Vieira do cargo em março. A Coluna apurou com fontes do MRE que ele teria sugerido a Embaixada de Paris como futuro posto, mas isso ainda vai depender de alguns acertos. Um deles diz respeito ao futuro chanceler. Uma corrente “politicamente correta” dentro do MRE advoga em defesa da atual Nº 2 de Vieira, a Secretária-Geral Maria Laura. Mas no caso de o presidente Lula da Silva optar por uma mulher, Maria Luiza Viotti, embaixadora do Brasil em Washington e ligada ao PT, é o nome mais forte. O certo é que não será Celso Amorim. Aos 82 anos, o ex-chanceler gostaria de emplacar seu fiel escudeiro, Audo Faleiro, seu adjunto no Planalto, porém o mais provável é que Faleiro ganhe uma Embaixada para chefiar.



Jogo de empurra

O programa Calha Norte, em transição do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, está órfão, pelo que parece. Procuradas pela reportagem, as pastas fazem um jogo de empurra sobre a tutela e mistério sobre o orçamento bilionário do programa para 2025. Fato é que os militares já foram demitidos das funções.



Gatos na praia

Desde novembro, a Neoenergia Coelba já cortou 6 mil ligações clandestinas – os famosos “gatos” – em operações em regiões turísticas da Bahia, no litoral e na região metropolitana de Salvador. A energia recuperada é suficiente para abastecer 84 mil residências por 15 dias, e visa garantir a segurança e o fornecimento durante o Réveillon, em especial nas regiões praianas do Sul do Estado.



Seis anos de caos

Com a iminente posse de Nicolás Maduro, dia 10 de janeiro, o fluxo de imigração da Venezuela para o Brasil via fronteira em Roraima deve aumentar, legalmente ou ilegalmente. Com a consolidação do regime para mais um período de seis anos, e oportunidades de trabalho crescentes no Brasil, milhares de venezuelanos abandonarão o país de vez. Hoje, cerca de 300 venezuelanos cruzam a fronteira todos os dias.



Totó na Cultura

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou o ex-vereador de Cuiabá Totó Parente como novo Secretário de Cultura e Economia Criativa. Totó, muito conhecido em Brasília pelo trânsito suprapartidário no Congresso, assume amanhã com três compromissos: Levar uma cultura de qualidade para a periferia; investir na economia criativa; e transformar São Paulo em polo global de cultura.



Prêmio CREA-RJ 2024

O engenheiro Wagner Victer é um dos agraciados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro no “Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente 2024”. A entrega será realizada em cerimônia a ser programada pelo Conselho. Ex-secretário estadual de Energia, da Educação e Cedae, Victer é um dos mais experientes engenheiros da Petrobras, onde faz carreira, e professor de Pós-Graduação na FGV.



ESPLANADEIRA

#Conab garante novos preços mínimos para extrativistas na safra 2025.#Projeto do Túnel de Santos, com R$ 6 bi em investimentos, vai ao TCU. #Lei de Incentivo ao Esporte gerou R$ 650 mi para a economia do RJ em 2024.#SGB investiga impacto de queda de caminhões no Rio Tocantins. #Vinicius Bicalho é destaque global em advocacia de imigração, segundo TNYT. #Coral da PMBA fará apresentação natalina no Hospital de Brotas-BA.

* Com Equipe DF, SP e RJ