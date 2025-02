Dias tensos - Izânio

Dias tensosIzânio

Publicado 20/02/2025 12:00

Nada foi dentro do cronograma na Procuradoria-Geral da República. O PGR Paulo Gonet acelerou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, entre outros. Circula nos corredores do MPF informações de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ficou uma semana em Washington D.C. tentando convencer o presidente norte-americano Donald Trump, através de assessores próximos, a dar asilo político ao pai na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, com o iminente risco de prisão. Não há nada oficial sobre isso, tampouco o deputado revelou detalhes de sua agenda na capital americana. Fato é que, até este momento, ninguém do Governo americano em Brasília sinalizou algo, e Bolsonaro não se refugiou em nenhuma embaixada como da vez que, sem explicações, passou uma noite na sede da Hungria, país simpatizante de sua gestão.



E a cadeia?

O Brasil é mesmo o País da piada pronta, diz o bordão popular. Retiraram os celulares das crianças e adolescentes nas escolas, mas os presídios estão lotados de bandidos com aparelhos livres para dar golpes diários. Fato é que as aulas começaram nas escolas públicas e privadas, mas os Estados inexplicavelmente – mesmo com todo aparato questionável de bloqueadores de sinal – não conseguem inibir o uso do telefone na cela.



Regulação das Blitzes

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vai sancionar após o Carnaval o Estatuto das Blitzes, projeto da ALERJ. A norma regulamentará os direitos e deveres de agentes públicos e cidadãos nas fiscalizações nas ruas. O objetivo é combater a “máfia do reboque” e os abusos nas operações de trânsito no Estado, como a remoção arbitrária de veículos e as altas taxas cobradas pelas empresas terceirizadas do ramo.



Da arquibancada

A Caixa deixou de mostrar os números de apostadores por time no ano numa das loterias. Era praxe consultar o volume de apostas por ‘time do coração’ e quanto isso poderia representar no repasse dos valores aos clubes envolvidos. A Caixa afirmou que devido uma mudança no decreto de 2022, a distribuição dos times na Timemania deixou de considerar a proporção de apostas anuais.



Inflação na pista

O cenário continua complicado para a popularidade de Lula da Silva, com alta do diesel e da inflação. Sete capitais registraram nesta 3ª semana de fevereiro alta na inflação via IPC, segundo dados da FGV IBRE. Salvador (1,21%) e Recife (0,56%) tiveram a maior e menor taxa de variação, respectivamente. Aparecem ainda: Brasília (0,59%), Belo Horizonte (0,91%), Rio de Janeiro (0,66%), Porto Alegre (0,67%) e São Paulo (0,79%).



Outro lado

A Embaixada do Kuwait reuniu ontem políticos, empresários e diplomatas, brasileiros e estrangeiros, para celebrar a sua data nacional, mas o tema nas rodas era a denúncia contra Bolsonaro e a eleição de 2026. Acreditem: a maioria dos embaixadores, principalmente árabes e europeus, acha Bolsonaro é perseguido e que a denúncia aparece no pior momento de Lula da Silva, com alta da inflação e baixa aprovação.



ESPLANADEIRA

#'Nebulosa de Baco', inspirada na obra de Luigi Pirandello, segue em cartaz no CCBB Brasília até 2/3.#Lundbeck Brasil terá 27 colaboradores na Corrida das Estações no dia 16/03.#Adriano Jeremias oferece mentoria gratuita sobre vendas e gestão.#Senac amplia cursos e serviços gratuitos para o setor produtivo.#NTS e GEO firmam parceria para estudar transporte de gás renovável.#Serasa Experian: Centro-Oeste teve 90 mil tentativas de fraude em novembro.

* Com Equipe DF, SP e RJ