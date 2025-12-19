Na campanha eleitoral de 2024, Pablo Marçal chamou Datena de "assediador sexual" - Reprodução / X

Publicado 19/12/2025 12:00

O comando do PRTB resolveu peitar o Tribunal Regional Eleitoral paulista e vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral pela elegibilidade de Pablo Marçal (foto). Em nota, a direção da resolveu comprar uma briga perigosa: insinuou que houve decisão política no TER-SP, no que seria a tentativa de barrar o coach na candidatura a presidente da República. O recurso jurídico está pronto. “A decisão anterior carece de fundamentação técnica robusta, apresentando indícios de ter sido influenciada por considerações de cunho político”, informa a nota.

Pesquisa em risco

A Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência alertam para riscos à pesquisa pública e pedem que os recursos à área no Orçamento de 2026 sejam recompostos. As entidades explicam que a redução das verbas destinadas ao CNPq, à Capes e às unidades de pesquisa do MCTI compromete o funcionamento de laboratórios e formação de novos pesquisadores.

Saúde & viagem

Com as viagens de fim de ano, especialistas alertam para cuidados antes do embarque. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, entre 43% e 79% dos viajantes adoecem, e algumas condições são fatais. Agências de viagens brasileiras estão reforçando a importância do seguro-saúde, inclusive para roteiros internacionais.

Zoo deprê

Um leitor de Brasília voltou no sábado (13) ao zoológico da capital, após 10 anos sem visitá-lo, e ficou estupefato com o que viu. Ou melhor, o que não viu. Não tem mais girafas, gorila, leões, rinoceronte etc. Os macacos “pareciam deprimidos”, e os aviários com menos animais que anteriormente. O GDF lançou a gratuidade aos domingos, mas o visitante encontrará, talvez, mais quiosques de comércio do que bichos.

Clima jovial

A Geração Z é a mais preocupada com mudanças climáticas e aquecimento global, aponta pesquisa da Nexus encomendada pelo Sindiplast. Jovens de 16 a 24 anos são os mais preocupados com o tema: 44% citam como prioridade. O índice diminui nas faixas etárias mais velhas. O levantamento ouviu 2.009 pessoas no país. O estudo indica que o plástico é o material mais separado para reciclagem, citado por 90% dos ouvidos.

Sobre educar

Dados da OCDE indicam que cerca de 25% dos estudantes brasileiros abandonam o bacharelado no 1º ano. Mas há cases a comemorar: a Escola de Ciência do CNPEM, de Campinas, um dos mais importantes polos de ciência e tecnologia do País, forma sua 2ª turma com menos de 13% de evasão. A escola banca integralmente seus alunos, vindos de variadas regiões, custeando estadia, alimentação e oferece terapia.

ESPLANADEIRA

#EGTC Infra forma 30 mulheres carpinteiras e pedreiras para trabalhar na Serra das Araras, no RJ. #Bureau Veritas abre 1.500 vagas de emprego para o Projeto Harvest, no Sul. #Prêmio Isabel Salgado tem inscrições para projetos sociais de vôlei e outros esportes. #HOUS3 e Utila firmam parceria para impulsionar modelo de custódia digital. #Retailtechs de CX captaram R$ 91 mi em 2025, segundo Liga Ventures e Alloyal. #Maple Bear e Britannica Education firmam parceria para transformar educação bilíngue no País.