Delegada Priscila LuedDivulgação

Publicado 05/02/2026 12:00

Os trackings mais recentes nas mãos do PT e do PL explicam a calmaria de Valdemar da Costa Neto, chefão do partido bolsonarista, e a inquietude dos petistas no Congresso e Palácio: O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cresceu estupendamente nas últimas semanas e aparece quase empatado com o presidente Lula da Silva (PT) nas intenções de votos para a Presidência. Foram estes trackings também, mostrados por Jair Bolsonaro a Tarcísio de Freitas (Rep), que motivaram o governador a tentar a reeleição – como ele sempre repetiu como seu projeto político. A Paraná Pesquisas de semana passada e a Meio/Ideia de ontem já confirmaram o salto do filho 01 do ex-presidente. Os palacianos e o staff do PL esperam com ansiedade duas próximas pesquisas nacionais que podem confirmar esses trackings de “consumo” interno dos caciques.

Gasol no tanque

Com a confirmação de que é investigado pelo STJ, os opositores do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), cravam que o camburão da Polícia Federal vai visitá-lo antes da campanha – para uma busca ou até prisão. Citam que o governador é a eminência parda do escândalo do BRB com Master. Enquanto isso, Ibaneis segura entrega de obras viárias para abril (quando sai ao Senado) e lasca o trânsito em alguns bairros.

Suprema balela

A pressão sobre o ministro Dias Toffoli, do STF, que segurou na Corte o inquérito da PF sobre Daniel Vorcaro, tem seus motivos. Ministros e até o presidente Lula, que sabem dos bastidores, sugerem a Toffoli enviar o processo para a Justiça comum. Pelo simples fato: só há minuta de venda de terras no Nordeste oferecida por um parlamentar. Nada mais. Ou há outras razões não reveladas pelo togado...?

E então, delegada?

Carece de explicações a informação da Polícia Civil de Salvador de que não há investigação contra a delegada Priscila Lued (foto). A reportagem teve ciência de apuração na Corregedoria sobre os fatos ainda sem conclusão. E o parecer do MP sobre a suspeita de conduta parcial dela contra o empresário Lucas Abud indica que a delegada deve, sim, tomar a iniciativa de se explicar à chefia. Veja mais no site da Coluna.

Alô, mulheres

Hoje é o Dia Nacional da Mamografia, exame que aumenta chances de cura do câncer de mama em até 90%. Segundo o Ministério da Saúde, em 2025 só 37% das mulheres acima dos 40 anos realizaram o exame, enquanto a meta da OMS é de 70%. Lorena Amaral, radiologista do laboratório Exame, destaca que o diagnóstico precoce “permite detectar lesões pequenas, possibilitando tratamentos menos invasivos às pacientes”.

Rio em alta

Os investimentos de capital privado no Estado do Rio de Janeiro, em 2025, ultrapassaram R$ 283 bilhões. Os dados são da Junta Comercial. O capital social total, resultante das empresas abertas no ano e das alterações contratuais que registraram aumento de recursos nos negócios, somou R$ 283.422.333.794,00. Um crescimento de 181% em relação a 2024, quando foram registrados R$ 100.857.559.322,02.

ESPLANADEIRA

#Outliers InfoMoney elege Artesanal melhor fundo de renda fixa e crédito estruturado. #Holmes anuncia aquisição da Unico Auto. #BeConfident capta R$ 85 mi e atinge valuation de R$ 530 mi. #Cuponomia aposta em assinatura Prime para fidelizar e ampliar cashback dos usuários. #Stefano Levorato, CIO da SBI, é nomeado Diretor Glnl no Brasil. #Consórcios: Embracon comercializou R$ 39,5 bi em créditos e faturou 78% a mais em 2025.