Janja vai desfilar em um carro alegórico da Acadêmicos de Niterói - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Janja vai desfilar em um carro alegórico da Acadêmicos de NiteróiArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/02/2026 12:00

A Neoenergia, maior distribuidora do Brasil e controlada por espanhóis, enfrenta casos sérios País adentro. Semana passada, o Ministério Público Federal cercou a empresa no Distrito Federal, com denúncia de que – em palavras bem diretas – nas maiores demandas, a companhia deixa rolar um apagão em cidades mais pobres para manter a luz dos abonados nos bairros ricos. Na Aldeia Pataxó Xandó, na paradisíaca Caraíva (BA), distrito de Porto Seguro, a Coelba (subsidiária da Neo) tomou uma pancada da Justiça Federal. A empresa impetrou em Brasília ação para desintrusão, por causa de milhares de “gatos”, mas um juiz de Eunápolis mandou a distribuidora ligar mais de 1.500 relógios pedidos por nativos e não-índios. A Neo não deixa barato, até para quem paga conta em dia e não recebe energia. Caso de nativa, que contestava serviço e o valor da fatura. Segurou a conta para obter a resposta oficial, e ela veio assim: a Coelba protestou seu nome em cartório há dias.

AeroMúcio

Existe o termo “aeromoça” e hoje criamos o neologismo AeroMúcio. Com nove voos desde janeiro, ele é o ministro recordista em pedidos de jatinhos da FAB para agendas oficiais. Aliás, como tem se deslocado a dona Janja da Silva (foto), sem cargo, que não tem essa prerrogativa, mas aparece rápido em qualquer capital mesmo sem o marido?

Saudoso Zé

Faz falta a moral e firmeza do saudoso vice-presidente da República José Alencar. Questionado em seu gabinete por este colunista, em 2009, sobre qual era a maior chaga do Brasil, ele soltou sem titubear: “O maior problema do Brasil é a impunidade”. Àquela época, ele não imaginava como estariam os três Poderes hoje no País.

Delcídio na pista

Do ex-senador e ex-líder petista Delcídio Amaral, hoje no PRD-MS, para sua lista de contatos no Whatsapp: “O fato marcante desse carnaval foi a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói!! Além das polêmicas jurídicas e políticas, o desfile foi de uma “cafonice” sem igual!!!Para completar, foi rebaixada e disputará a Série Ouro em 2027!!!” É a agremiação que homenageou Lula da Silva.

A Rodada

Os corredores da ANTT em Brasília vivem clima de novela mexicana, e script com servidora bonita e dois poderosos brigados. Um diretor a requisitou para seu gabinete, recentemente, e gerou uma crise de ciúme no gerente que seria seu affair, a quem estava subordinada. Não bastasse isso, houve até despacho (sem trocadilhos), algo formal mesmo por e-mail, de reclamação da transferência da dita cuja.

.bet Argentina

O Brasil vai ganhar mais uma .bet estrangeira, e essa entrará com investimento forte. A argentina BetWarrior oficializa chegada com o plano de atingir o top 10 em quatro anos, patrocinando cultura de rua, e-Sports e parcerias com GR6, NFA, Peleja e Cazé TV. A plataforma combina entretenimento e tecnologia com premissa do jogo responsável.

ESPLANADEIRA

#Afya Unigranrio Duque de Caxias receberá o Startup Day, promovido pelo Sebrae. #Carioca Shopping promoveu tradicional Bailinho, entre 14 e 16/2. #School of Rock inaugura unidade em São José do Rio Preto (SP). #"Osmarzinho" é o campeão do Torneio Futbattle etapa juvenil em Belford Roxo (RJ). #ABF 26/28: André Belz diretor de Des. de Mercado; Leonardo dos Anjos e Lu Melo assumem Regional Sul e Juliana Vansan a diretoria Institucional. #Instituto Ponte abre seleção para estudantes com renda familiar de até 1,5 salários mínimos.

