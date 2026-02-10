Hugo Motta disse que a Câmara votará projetos de consenso - Divulgação/ Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 10/02/2026 00:00

O envio da PEC 8/2025 para a CCJ da Câmara dos Deputados foi uma forma de o presidente da Casa, Hugo Motta (foto), se livrar da pressão forte que sofre dos partidos da esquerda neste início de ano. A proposta, que reduz a jornada de trabalho de 6 dias por 1 de folga, para 4 de trabalho x 3 de folga, pode ser uma das bandeiras eleitorais do presidente Lula da Silva. Mas desagrada a um Congresso Nacional predominantemente patronal, que lança mão do discurso de que o Brasil precisa produzir. A despeito do avanço para a CCJ, a PEC 8/2025, apensada à PEC 221/19, não deve passar no plenário, dizem deputados consultados pela Coluna. “Se avançar na tramitação será para o ano que vem”, alega um deles. A proposta surge às vésperas da eleição, e promete polêmica opondo sindicatos classistas e os empregadores. Assinam a PEC os deputados Túlio Gadêlha (Rede-PE), Erika Hilton (Psol-SP) entre outros.

Toga vibradora

Os bastidores do Superior Tribunal de Justiça são impublicáveis em alguns casos. O tititi mais recente é a ousadia de uma advogada que bate ponto na Corte e tem uma maneira, digamos, nada ortodoxa de aproximação com ministros. Para a esposa de um deles, deu de presente um vibrador. As fotos do mimo caíram nos grupos de whatsapp.

Redes na eleição

O Pêndulo Digital, índice da DadoDado Insights, revela que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera o ranking de performance online (nas redes sociais) entre os possíveis presidenciáveis de 2026, com nota 86,9. À frente do presidente Lula da Silva, com 72,6, e de Tarcísio de Freitas (Rep), com 72; Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) completam o Top 5. Confira detalhes no site da Coluna.

Povos indígenas

Pesquisa inédita da Croma Consultoria mostra que, para 52% dos 2 mil entrevistados, os brasileiros valorizam e respeitam os povos originários. O levantamento sai na semana das comemorações da luta dos povos indígenas. Apesar de 71% dizerem que, hoje, se sabe mais sobre o modo de vida da população indígena, 40% afirmam “saber pouco” sobre o grupo, 15% dizem não saber “quase nada” e 9% responderam “nada”.

Do hangar

A Azul Linhas Aéreas passa um aperto com avanço da Latam em contratações, cuja companhia vai operar também aeronaves da Embraer, contam os corredores dos hangares. Comandantes experientes e comissários estão migrando para a concorrente.

Reforma e riscos

Em entrevista ao EsferaCast, Heleno Torres, professor da USP, citou tributação no destino e devolução automática de créditos como impulsionadores de eficiência econômica e novos investimentos: A Reforma Tributária mudará a relação entre os entes federativos no Brasil e permitirá maior eficiência econômica, mas pressionará custos de setores como o de serviços até o fim da transição entre regimes, em 2032.

