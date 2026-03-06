Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados - Sergio Lima / AFP

As robustas Frentes Parlamentares do patronato – leia-se agronegócio, indústria e serviços – se reuniram em debates e almoços nessa semana e já avisaram ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que vão trabalhar nas lideranças para adiar para 2027 o debate da PEC do fim da jornada 6 x 1. Os argumentos são diretos e bem amparados: estudos já prontos mostram uma regressão na economia do País, um peso maior nas costas do patrão, redução na geração de empregos. E, em outra frente, o que mais repetem entre gabinetes: é uma proposta totalmente eleitoral, em ano de campanha presidencial. “Vão querer vender ilusão atrás de votos, apenas”, diz um parlamentar. Em suma, por mais que o PT e aliados avisem sobre concessões na ementa original, na visão das Frentes não dá para fechar uma jornada menor sem redução de salário – item que os entusiastas da proposta não colocam nas negociações. A ideia, então, é adiar e depois arquivar.

Script pronto

O desenrolar das operações policiais já indicam assunto de sobra para livros, seriados e até filmes. Daniel Vorcaro nunca foi banqueiro. Usou um banco para ficar rico. Diante de muito dinheiro, sequestrou o saldo de clientes para promover luxúria e patrimônio próprio. Nesse cenário, foi assaltado por advogados, políticos e juízes.

E a ludopatia?

A regulamentação das .bet e o potencial retorno dos bingos e cassinos têm adversário com discurso no Congresso, o suplente de deputado Paulo Fernando. Tem palestrado dentro e fora do Legislativo, com foco num tema “esquecido” pelo mercado e Governo: o tratamento dos viciados. Lembra o PL 4.583/24, de Ruy Carneiro (PODE-PB), que “institui o Programa Nacional de Assistência Integral às Pessoas com Ludopatia”.

$oja

O preço da soja fechou fevereiro de 2026 em queda, atingindo o menor patamar real em dois anos, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O recuo foi impulsionado pela valorização do real frente ao dólar, que reduziu a paridade de exportação e a competitividade do grão brasileiro. Somado ao câmbio, a perspectiva de uma safra robusta no País aumentou a oferta interna, mantendo as cotações sob pressão.

Clima & economia

O HUB de Economia e Clima do Instituto Clima e Sociedade (iCS) lança na segunda (9) o edital “Clima na Economia: integrando a questão climática à agenda econômica”. O projeto apoia pesquisas aplicadas à integração entre economia e clima no Brasil. Serão disponibilizados R$ 2,5 milhões, com R$ 500 mil para cada iniciativa. As propostas deverão ser submetidas exclusivamente por pessoas jurídicas, no site do iCS.

SENAC na Candanga

O Senac-DF inaugurou ontem um polo de educação profissional na Candangolândia,em Brasília, chamado de Israel Pinheiro, no mesmo local onde funcionou a 1ª sede da Novacap, em 1957. Serão ofertados cursos técnicos de gestão e tecnologia. A unidade tem um mural pintado pelo artista Daniel Toys.

ESPLANADEIRA

