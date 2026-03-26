André Mendonça decidiu que a defesa poderá ingressar na penitenciária com cópias impressas dos autos do processo - Divulgação

André Mendonça decidiu que a defesa poderá ingressar na penitenciária com cópias impressas dos autos do processoDivulgação

Publicado 26/03/2026 12:00

Curiosamente o ex-presidente do Banco Central Campos Neto, indicado no Governo Jair Bolsonaro, foi o único do grupo A Turma do whatsapp de Daniel Vorcaro que não teve ordem de prisão sentenciada pelo ministro André Mendonça (foto) (STF). O que livrou o Campos Neto, pelo relatado por quem sabe do conteúdo, foi o seu silêncio no zap.

Lando 60.0

Após um hiato de quase 20 anos sem mandato e longe dos holofotes, Amir Lando (MDB) vai se candidatar ao Senado por Roraima este ano. Ontem ele completou 60 anos de MDB, um dos mais longevos da legenda, e ganhou bolo do presidente do partido, Baleia Rossi.

Mal do Carvão

Um estudo inédito associa o uso de carvão em Candiota (RS) a 430 mortes, 180 partos prematuros e ao aumento de doenças respiratórias, como asma em crianças. O Estado concentra 53% da produção nacional. Projeções indicam que, se o polo operar até 2040, poderão ocorrer mais 871 mortes e R$ 6,6 bilhões em custos à saúde. O levantamento é do CREA e do Instituto Internacional Arayara, do ILEA/UFRGS.

Terra$ rara$

O CEO da Terra Brasil Minerals, Eduardo Duarte, se reuniu com Brian Gould, diretor da U.S. International Development Finance Corporation, na casa do embaixador dos EUA no Brasil Kevin Murakami. Debateram investimentos no setor mineral. De acordo com a companhia, a intenção é investir US$ 1 bi no exterior. O Brasil possui a 2ª maior reserva de terras raras do mundo. A China controla a 1ª.

Radiografia têxtil

Com 46% dos empresários focados em novos produtos, o setor têxtil prioriza a modernização fabril (79%) e a tecnologia digital (44%) para crescer. A agenda sustentável avança com 53% de investimentos em materiais reciclados, visando mitigar a alta carga tributária (58%) e a escassez de mão de obra (51%). É um resumo do cenário da pesquisa da Associação Brasileira da Indústria Têxtil com seus associados.

Papa e o Brasil

Bem ao seu estilo discretíssimo, o Papa Leão XIV tem dado mais atenção à Igreja no Brasil. Substituiu o Bispo da Arquidiocese de Aparecida (SP), onde fica a basílica da Padroeira, e tem passado a lupa no interior também. O Vaticano autorizou a posse de Dom Luiz Gonzaga Pepeu na Diocese de Baturité (CE), instalada nesta semana. Vai abranger 14 municípios e 21 paróquias.

ESPLANADEIRA

##FutureBrand SP anuncia Estela Brunhara e Rodrigo Alarcon como novos sócios. #Com investimentos de R$ 115 mi, Obramax inaugura Loja em Londrina/PR. #Lecadô celebrará 1 ano de parceria com o Maracanã. #Niterói, Petrópolis e Campos,atendidas pelo Grupo Águas do Brasil, lideram o Ranking do Saneamento no RJ. #FM Logistic prevê movimentar 12 mi de ovos de chocolate na Páscoa. #Fashion Mall (RJ) recebe Moda Prime OFF até domingo. #GROWNT lança 3ª edição do Prêmio GTIS, em SP. #Natália Polidorio, da Rede Américas, participa de evento do TikTok sobre mulheres na ciência. #Grupo Elian estreia coleção inverno da marca Marialíci.

