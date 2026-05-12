Janja vai desfilar em um carro alegórico da Acadêmicos de Niterói - Arquivo / O Dia

Janja vai desfilar em um carro alegórico da Acadêmicos de NiteróiArquivo / O Dia

Publicado 12/05/2026 12:00

O avanço da proposta de solução consensual para a MEZ Energia 6 no Tribunal de Contas da União (TCU) gera forte desconforto no setor elétrico após a entrada do Ministério Público Federal no caso. Mesmo diante da análise em curso pelo MPF e de parecer do MP junto ao TCU apontando falhas graves no acordo, o tribunal acelerou a deliberação e pautou o julgamento para amanhã. O imbróglio envolve o contrato de concessão para implantação de uma linha de transmissão que deveria ter entrado em operação em São Paulo em setembro de 2025. Segundo os documentos do processo, o empreendimento acumula mais de mil dias de atraso e nenhum avanço físico das obras. Diante da inexecução integral do contrato, a Agência Nacional de Energia Elétrica deliberou pela caducidade da concessão, mas o Ministério de Minas e Energia passou a defender uma solução. Nos bastidores, o movimento é visto como uma tentativa de viabilizar um acordo com impacto estimado em cerca de R$ 2 bilhões na conta de luz dos consumidores para preservar a concessão de um fornecedor inadimplente.

É amanhã

O balanço com lucro pífio do Banco do Brasil, que caiu como uma bomba no Palácio do Planalto, será divulgado amanhã. A direção vai fazer um contorcionismo número para explicar que há avanços, mas não convenceu ainda os chefes. Aliás, dona Janja da Silva (foto) gosta muito, muito mesmo do BB e tem boas relações lá na cúpula, e até no cerimonial.

Entendido...

Em resposta à Coluna, sobre a revelação de que vêm números desastrosos aí na praça, o BB se antecipou e cravou que, pelas práticas rígidas de governança da instituição, é impossível que analistas tenham acesso aos relatórios de desempenho antes da sua divulgação. E “esclarece que a divulgação dos seus resultados financeiros referentes ao 1º trimestre de 2026” ocorre amanhã após o fechamento das Bolsas.

A turma K

O ‘banqueiro’ Daniel Vorcaro tinha o grupo de whatsapp A Turma – todos presos – mas escondia outra, a do K: a família baiana Kruschewsky. O ‘Vero Notícias’ revelou que André Kruschewsky, ex-diretor jurídico do Master, foi um dos responsáveis pela estrutura jurídica que criou o Credcesta, o enroladíssimo consignado dos servidores da Bahia. Ele é primo de... Eugênio Kruschewsky, que recebeu R$ 54 milhões de Vorcaro.

Oscar da Gestão

A 27ª edição da Marcha dos prefeitos a Brasília será palco para o reconhecimento de gestores municipais no estímulo ao desenvolvimento. Na segunda (18) será anunciado o resultado nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Classificaram-se 207 prefeituras e seis regiões administrativas. “O Sebrae é parceiro dos municípios e o prêmio é grande vitrine de boas práticas”, diz o presidente Rodrigo Soares.

Delivery judicial

A 1ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem de São Paulo proferiu sentença reconhecendo que duas campanhas publicitárias da 99Food configuraram publicidade ilícita, concorrência desleal contra o iFood e extrapolam limites legais da publicidade comparativa. A decisão judicial determinou que a 99Food está proibida de veicular quaisquer peças publicitárias que ataquem o iFood, e a condenou por danos morais.

ESPLANADEIRA

#STF e atendimento sindical são temas de capacitação promovida por ANPT e SINDEEPRES. #99 abre mais de 100 vagas de emprego; Inf: tinyurl.com/48br9f9b. #CIO Report 2026 da Logicalis: 96% das empresas ampliam apetite por IA, mas só 42% confiam em escalar. #Vereadora e ativista Benny Briolly realizou ato de filiação ao PT, no RJ. #Consultoria Verity desenvolve Plataforma Verity Quantum para organizar e escalar IA nas empresas. #Libbs e dinamarquesa Novonesis lançam suplemento alimentar Zaila, inédito no Brasil.