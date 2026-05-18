Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) - Lula Marques/Agência Brasil

Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 18/05/2026 12:00

Evento que já se notabiliza por reunir CEOs e investidores que representam boa parte do PIB brasileiro, o Fórum Esfera no Guarujá (SP) acontece nas próximas sexta-feira (22) e sábado sob a diretriz da reflexão sobre o momento do país. Ministros do Judiciário, do Governo, governadores, congressistas e empresários sentarão às poltronas do palco para debater com o seleto grupo e, principalmente, apontar caminhos e soluções. Ao contrário de anos anteriores, o necessário encontro ocorre em meio ao turbilhão do momento político-eleitoral-policial. A conferir, e estaremos por lá para contar.

O guru de Pacheco

Se der errado o seu plano e o senador Rodrigo Pacheco (foto) (PSD-MG) não for para o TCU, e aceite concorrer ao Governo de Minas, a coordenação de marketing da campanha ficará com o publicitário Guto Araújo. Ele acumula experiência em seis campanhas presidenciais no Brasil e na América Latina, além de mais de 30 disputas para Governos estaduais e prefeituras. É visto como grande “posicionador” de candidaturas.

Golpe do Desenrola

O Desenrola, programa relançado pelo Governo Lula da Silva para dar desconto em dívida dos brasileiros, começa a fazer vítimas também. Leitor da Coluna recebeu aviso de inadimplência de 2012 numa conta da Vivo, através da plataforma Acordo Certo. Uma conta que já tinha quitado há anos. Pagou para se livrar do SPC. Mas vai render B.O. Tem empresa (ou funcionários) usando o Desenrola para dar golpe.

Sem radar

Congressistas receberam dezenas de e-mails e ligações para lotar evento. É a tentativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias e Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Num ano que já acabou nas Casas, convidam para a cerimônia que “marcará o lançamento oficial conjunto das agendas legislativas” do trio para a quarta-feira (20).

Uma e outra

Fontes ouvidas pela reportagem citam que a embaixadora espanhola que deixa Brasília, Mar Fernández-Palacios, “é menos uma diplomata e mais uma militante do Podemos”, partido de extrema-esquerda de Madri. Sua substituta será Consuelo Femenía, que deixa o cargo de embaixadora nos Países Baixos, suspeita de assédio e abuso de autoridade. Por lá, três diplomatas se demitiram e outros quatro saíram de licença médica.

$ustentabilidade

A Lei de Incentivo à Reciclagem já movimentou R$ 3 bilhões em projetos de economia circular no Brasil, segundo o Governo Federal. Os recursos apoiam cooperativas, capacitação de catadores e unidades de reciclagem. “Quando sustentabilidade passa a ser vista também como investimento estratégico, o impacto positivo ganha escala e beneficia toda a sociedade”, afirma Vanessa Pires, CEO da Brada.

ESPLANADEIRA

#FIS promoveU "Fórum Inovação Saúde", em parceria com a Prefeitura e Faperj em Niterói. #DCampos Assessoria de Imprensa lança identidade visual: @dcamposassessoria. #Agenda Edu integra soluções de pagamento da Bemobi ao SuperApp para reduzir inadimplência escolar. #Add Value investe R$ 30 mi para ampliar presença no País. #ExpoRio CIDADE NOVA recebe em maio FPSO Expo Brasil e Rio Sport Show. #Juliana Kaiser participou do Brazil Forum UK, que debate papel do Brasil no mundo. #Fundação Grupo Boticário e Fapeg buscam soluções contra incêndios no Cerrado; Insc: tinyurl.com/3xevbrfv.