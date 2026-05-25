Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante - Érica Martin/Agência O Dia

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio MercadanteÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 25/05/2026 12:00

De André Esteves, CEO do BTG Pactual, um dos maiores bancos da América do Sul, alertando para a gastança do Governo atual: “O Brasil não está voando, está na pista ainda. O que o segura na pista é a taxa de juros”. E explicou os desafios da gestão: “Não é corte de gastos nem de programas sociais. São medidas de contenção de gastos, fazer os juros (Selic) saírem de 15% para 7% ou 8%”. Já Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, saiu em defesa do Governo Lula III. Acusou em parte as decisões do Governo anterior: “Só o orçamento do Fundeb são R$ 40 bilhões a mais na conta”. Lembrou também a falta de transparência sobre as emendas impositivas dos parlamentares. Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, frisou a responsabilidade fiscal: “Se um presidente faz um programa que estoure o caixa, ele sofre um impeachment”. As declarações foram feitas no Fórum Esfera do Guarujá (SP) no último sábado.

BR do Agro

O ministro dos Transportes, George Santoro, revelou no Fórum Esfera que a pasta vai lançar quatro lotes de licitação para pavimentação da BR-319 (885 km), que liga Manaus a Porto Velho – a única saída por terra da capital amazônica para o Sul. No evento, o senador Marcos Rogério (PL-RO) reclamou de “entraves ambientais mas principalmente ideológicos” sobre atraso nas melhores da rodovia.

Acorda, povo

A exemplo dos anos anteriores, o CEO do Grupo Esfera, João Camargo, no Fórum do Guarujá sábado (23) repetiu o mantra: “Adotem um deputado, adotem um senador, cobrem deles. Vocês têm o direito e o dever de participar da vida pública, parar de olhar para a árvore e olhar para a floresta”. E emendou: “Precisamos de política de Estado, não de Governo”.

Passou recibo

Caciques e políticos suprapartidários em Brasília consideraram constrangedora para o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, sua presença no vídeo desabafo do ex-governador Ibaneis Rocha, reclamando de desdém da governadora Celina Leão, sua vice que o sucedeu. Celina deu um pé nos apadrinhados da dupla no GDF. A leitura é de que o Ibaneis mostra desespero, perda total do poder e chororô fisiológico-partidário.

Mais espaço

O aeroporto de Congonhas (SP) vai ganhar sete pontes de embarque e reduzir muito o desembarque remoto – que, em muitos casos, leva até 20 minutos do pátio à esteira. O novo terminal terá 309m x 38m e bem espaçoso, ao contrário do atual. Para um exemplo deste avanço: Na quinta (21) havia “congestionamento” de ônibus e outros veículos no pátio após ou pouso de um Latam vindo de Brasília pela manhã.