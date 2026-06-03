Helicóptero de Daniel Vorcaro transportou políticos no GP de Interlagos - Banco Master/Divulgação

Helicóptero de Daniel Vorcaro transportou políticos no GP de InterlagosBanco Master/Divulgação

Publicado 03/06/2026 12:00

A Operação Faroeste da Polícia Federal ficou nacionalmente conhecida por revelar as entranhas do Judiciário da Bahia. Um terremoto do litoral ao sertão que afastou dezenas de desembargadores, juízes e servidores. O caso Banco Master/Credcesta tem o potencial de ser uma nova Faroeste e atingir o mesmo TJ. No epicentro da trama, o sobrenome Kruschewsky. Agora surge a explosiva revelação dos tentáculos do Master com o Procurador-Geral da Bahia. Já notório, o irmão do procurador da Bahia trocou mensagens com Daniel Vorcaro, o chama de “mano” e fala sobre o pagamento de “8 paus” – o que a PF desconfia de R$ 8 milhões. O irmão do Procurador-Geral é sócio de André Kruschewsky, este é primo e ex-sócio do procurador Eugênio Kruschewsky. Eugênio lidera o 4º escritório que mais faturou do Master: R$ 54 milhões. O 2º colocado está preso. Há um cheiro de Faroeste no ar.

Prevaricação?

A situação se complica dentro do Ibama para o chefe fiscal Roberto Cabral, que fez operação na Feira da Torre com oito agentes no domingo (31). Ele foi denunciado na ouvidoria do órgão pela truculência da equipe, que revistou até pertences pessoais dos lojistas. Roberto é pré-candidato a deputado federal pelo REDE (perdeu em 2022) e feirantes querem saber se ele está usando a estrutura do Ibama para pré-campanha.

Quadrilha

É tempo de quadrilha! (ou sempre foi?). A despeito da semana “morta” em Brasília no Congresso Nacional com o feriado de amanhã (Hugo Motta foi até para o Gilmarpalooza em Lisboa), a Frente Parlamentar da Agropecuária mandou convite para os congressistas para sua festa junina. “Para reunir quem faz o agro acontecer”, cita o convite. O quentão sai na terça (9) que vem, na sede da FPA no Lago Sul. Vai lotar.

Novos nomes

Mais sobre a pesquisa do Instituto Amazônia, de 17 e 23 de maio: Dr. Fernando Máximo (PL) lidera em todos os cenários para o Senado em Rondônia. Num deles, aparece com 29,1% de intenções de votos. O 2º colocado, Bruno ‘Bolsonaro’ Scheid (PL), tem 18,2%. Os dois candidatos são apoiados pelo senador e candidato ao Governo do estado, Marcos Rogério (PL). Em 3º surge Mariana Carvalho (Rep) com 15%.

Derrapagem

A Meituan, dona da Keeta, app de food delivery, enfrentou crise na China com ações em queda, prejuízos bilionários e rumores de demissões. No Brasil, a empresa recém-chegada com pompas já cortou 200 funcionários no Rio de Janeiro, gerando protestos virais nas redes sociais e ações judiciais. A expansão agressiva revelou-se custosa ao subestimar desafios regulatórios e operacionais brasileiros.

Aluguel e comodidade

Pesquisa Datafolha encomendada pelo QuintoAndar revela que 63% das pessoas que moram ou pretendem morar de aluguel estão dispostas a pagar 2,5% do valor ou mais para ter acesso a serviços digitais (como chat 24 e rescisão do contrato online) na jornada de locação. O levantamento mostra que apenas 16% rejeitam pagar um valor mensal para ter tais conveniências.

ESPLANADEIRA

#iTProtect contrata Bruno Cascão como Account Manager no Nordeste. #Startups Novoto, 87Labs e Olho na BET estarão no Web Summit Rio. #Bhering Cabral Advogados apoia Fundação Darcy Vargas. #Multiplan evitou emissão de 17 mil T de CO₂ operando seus shoppings com 100% de energia renovável. #Naturgy recebe Selo Ouro de Empresa Amiga da Mulher. #Sonia Consiglio lança "De Executiva a Conselheira - Você também pode!", na Travessa Ipanema (RJ), dia 10/6. #Lift School João Paulo II anuncia expansão pedagógica no DF.