Ricardo Saadi foi exonerado do cargo de superintendente da Polícia Federal no Rio - AFP

Ricardo Saadi foi exonerado do cargo de superintendente da Polícia Federal no RioAFP

Publicado 26/05/2026 12:00

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) vai abrir escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu (PR) este ano, para aumentar a fiscalização e o combate à lavagem de dinheiro. A revelação foi feita pelo presidente do órgão, delegado federal Ricardo Saadi (foto), no Fórum Esfera do Guarujá (SP) no sábado. “O Coaf recebe 30 mil comunicações por dia sobre movimentações suspeitas; são 7,5 milhões por ano”, pontuou Saadi, que emendou com o que as autoridades já sabem sobre o modus operandi das facções criminosas: “A partir da pandemia do Covid, o que antes era feito para lavar dinheiro, hoje é usado para diversificar investimentos”. Ou seja, em negócios legais. Saadi, que assumiu o Coaf há um ano egresso, da diretoria de combate à corrupção da Polícia Federal, tem buscado parcerias com o setor privado, como a Febraban, para criar instrumentos com tecnologia necessária para a fiscalização.

Rainha sem coroa

Passageiros do voo da LATAM de Congonhas (SP) para Brasília no sábado (23) à noite se perguntaram em que mundo vive Marina Silva. A ex-ministra do MMA, agora deputada federal – portanto, sem a prerrogativa do cargo para tal – foi escoltada por dois policiais federais até a porta do avião. No desembarque, outros dois agentes a aguardavam no finger. Um deles carregou sua mala.

Kassab e Arruda

Nas rodinhas, o ex-governador e pré-candidato ao GDF José Roberto Arruda (PSD) tem dito que, se disputar, seu desafio é chegar ao 2º turno contra Celina Leão (PP). E que ganha dela. Não faz trackings, mas diz que aparecem empatados. O cacique Gilberto Kassab investe pesado na pré-campanha, alugou até casa no Lago Sul. No compasso de espera de o STF acolher a nova Lei da Ficha Limpa que pode liberar sua candidatura.

Suprema leveza

O advogado Luís Roberto Barroso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, revelou a amigos que após deixar a Corte teve uma crise de saúde e ficou 13 dias internado em hospital sob antibióticos. Brincou que, na alta hospitalar, descobriu enfim que o seu problema era “excesso de leveza” – indicando o alívio de deixar o cotidiano judicial.

‘Cazés’ pelo mundo

O presidente da Google Brasil, Fábio Coelho, revelou no Fórum Esfera do Guarujá (SP) que a matriz está mapeando em diferentes países quem é o “Cazemiro” local e faz ofensiva para “trazer” o influenciador ou canal mais acessado de como sócios da plataforma. É o efeito do sucesso da Cazé TV. A ideia é chegar a 2030 com estes canais fortalecidos para transmissão da Copa Portugal-Espanha-Marrocos.

Igreja & IA

A 1ª encíclica de Papa Leão XIV já provoca debate mundial ao colocar a inteligência artificial (IA) no centro das preocupações morais da Igreja. Em Magnifica Humanitas, o Pontífice critica o poder das gigantes da tecnologia, condena guerras automatizadas e alerta para a desumanização causada pelos algoritmos. O documento também traz uma forte defesa da dignidade humana e do trabalho diante da automação, argumenta o jornalista Tadeu Pinto, especialista em Doutrina Social da Igreja.