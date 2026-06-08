Emenda apresentada pelo senador Ciro Nogeuira beneficiaria diretamente o Banco Master - Banco Master/Divulgação

Emenda apresentada pelo senador Ciro Nogeuira beneficiaria diretamente o Banco MasterBanco Master/Divulgação

Publicado 08/06/2026 12:00

No mundo do crime e da trapaça muitos se escondem atrás de siglas. Uma empresa chamada 'BDN' está se tornando famosa nos bastidores do Rio de Janeiro por supostos golpes em gente importante. Ela seria administrada por uma dupla conhecida como 'Pinky e Cérebro', apelido recebido pelos mirabolantes planos e por querer passar as pessoas para trás. Tivemos acesso a alguns casos. Como no desenho animado do 'Pinky e Cérebro', toda armação articulada pela BDN uma hora vem à tona. E quando a verdade aparece, as consequências chegam. De forma nada 'Pacífica', a conta sempre acaba cobrada. As autoridades, inclusive, já receberam informes da atuação da dupla. A Coluna não conseguiu contato com a 'BDN' e está com espaço aberto para uma posição.

Lá ela!

A advogada Ana Patrícia Dantas Leão soltou vídeo no Instagram criticando a OAB por não defendê-la: “Esta luta sem o apoio institucional tem sido muito penosa”. Mas a própria quer virar desembargadora com o apoio da Ordem pela vaga do Quinto. Advogada do Master (foto), ela não atende os pedidos de explicação sobre o quanto ganhou do banco de Daniel Vorcaro e que peças protocolou, já que atua no Direito de Família.

Destrava!

Com orçamentos contingenciados, as agências reguladoras estão na UTI. A ANTT travou no Piauí. Centenas de caminhoneiros estão retidos no Polo Empresarial Sul, em Teresina – alguns há semanas – porque a Agência precisa emitir Código Identificador da Operação de Transporte, e os fiscais batem cabeça. Com a nova fiscalização eletrônica, tem ocorrido a cada fiscal emitir uma multa a cada quatro minutos.

Silêncio conivente

Há dias o Ibama não responde à reportagem: onde estão cocares apreendidos em operação coordenada pelo fiscal Roberto Cabral? Por que aplicar multas de R$ 100 mil a R$ 190 mil a pobres indígenas em lojas regularizadas na Feira da Torre em Brasília? E se ele está usando a equipe para fazer vídeos para sua pré-campanha a deputado federal . Cabral é filiado à REDE e já disputou em 2022, sem sucesso. Quer vitrine.

Besteirol

O investidor Vladimir Timerman, da Esh Capital, aloprou. Citado na Coluna há dias por ser criticado por colegas da Av. Faria Lima, enviou mensagens em tom de ameaças bobinhas e infantis, tal como seu perfil nas redes quando faz citações mirabolantes sobre terceiros. Mas não respondeu até agora aos pedidos por e-mail e pelo WhatsApp para uma posição sua sobre o publicado. Usa a artimanha equivocada de atacar para se defender.

Reúso da água

A gestão da água ganha espaço nas estratégias da indústria brasileira de latas de alumínio. Em meio às discussões da Semana do Meio Ambiente, empresas do setor ampliam investimentos em tratamento e reúso, na economia circular e na descarbonização, conforme cita a Abralatas. Uma das empresas associadas trata cerca de 16 mil metros cúbicos de efluentes por mês e reaproveita aproximadamente 76% da água usada na produção.

ESPLANADEIRA

#Instituto Lado a Lado pela Vida promove amanhã a 6ª edição do Fórum Brasil Imune Saúde e Sustentabilidade, na OPAS/OMS no DF. #BrasilCenter abre mais de 250 vagas no Brasil. #Henrique Lemos, fundador do Grupo Rão, é o novo CTO da holding INNOVA X. #Com aposta em Education Marketing, WAID projeta faturamento de R$ 60 mi. #Pacto Global da ONU lançou Movimento Impacto Biomas, para engajar empresas na proteção de biomas críticos. #Embracon acelera jornada digital e App bate 4,5 mi de acessos.