Jaques Wagner e Lula são amigos desde a década de 1970 - Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Jaques Wagner e Lula são amigos desde a década de 1970 Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Publicado 25/06/2026 12:00

Mais um capítulo da dupla do Rio & SP citada aqui na Coluna. Advogados e empresários que afirmam ter mantido contato com a dupla conhecida como “Pinky e o Cérebro”, associada à BDN, dizem hoje preferir manter distância. Segundo relatos obtidos por diferentes interlocutores, haveria reclamações de que negócios teriam sido oferecidos sem o devido respaldo, o que teria causado prejuízos a algumas pessoas poderosas. As mesmas fontes afirmam que uma das vítimas da BDN estaria atualmente sob investigação da Polícia Federal por fraudes em combustíveis, e que os nomes dos responsáveis pela empresa podem ser mencionados em eventual colaboração com as autoridades.

Fui!

Jaques Wagner (foto) disse ontem que teve ótima reunião com Lula da Silva e deixou a liderança do Governo. Causa estranheza, sempre, o eufemismo usado por petistas para driblar crises. Só faltou culpar o Daniel Vorcaro. Camilo Santana (PT-CE), Eduardo Braga (MDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA) eram os cotados até ontem à noite.

Rede de blindagem

Lembram do fiscal Roberto Cabral, do Ibama de Brasília, que coordenou equipe acusada de truculência na abordagem por lojistas da Feira da Torre na capital? Pois o órgão, além de o blindar sobre os questionamentos da reportagem, avisou aos comerciantes que ainda aguarda os autos de infração. Ou seja, foi puro circo, até o momento, do fiscal pré-candidato a deputado federal pela Rede.

Sem censura

O ministro do STF Dias Toffoli revogou decisão da 5ª Vara dos Juizados Especiais de Salvador que censurou reportagem do portal ‘Poder360’, em caso envolvendo a delegada de polícia soteropolitana Priscila Luedy. Ela teria aceitado atuar em um caso no qual um dos advogados envolvidos já havia atuado anteriormente em defesa da policial.

TCU redivivo

O ministro Vital do Rêgo Filho, atual presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), vai lançar dia 1º de julho o livro “Uma escolha de vida - Trajetória no Tribunal de Contas da União”, com o renomado selo da Editora SENAC do DF. A noite de autógrafos acontecerá no hall da sede do TCU, a partir das 18h30.

Em cana!

O dono de restaurantes Orion Dix Paranhos, de Pirenópolis (GO), foi em cana ontem em prisão preventiva. É o esquentadinho que espancou a moradora em situação de rua M. dos S. G., 48 anos, porque suspeitou, sem provas, de que ela danificou uma caixa de gordura na rua. A vítima deu entrada na UTI do Hospital Estadual de Anápolis ontem para uma cirurgia de drenagem da cavidade abdominal.

ESPLANADEIRA

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