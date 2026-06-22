Segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro já havia sido negada pela Polícia FederalSeap-SP / Divulgação
O avanço da operação Compliance Zero da Polícia Federal, que pegou em cheio Daniel
Vorcaro (Master), a direção do BRB e a cúpula do GDF, pode ter ensinado algo aos
poderosos de Brasília. Começou no Congresso Nacional, entre advogados graúdos e
mega empresários um movimento discreto e intenso de troca de chips de celulares – e
em alguns casos até o abandono dos aparelhos pelos mais desconfiados. Desde o seu 1º
mandato, por exemplo, o presidente Lula da Silva não tem celular. Usou e ainda usa os
das esposas, de seguranças (já notório) e de motoristas. Assim tem sido com a nova
safra: faxineiros, copeiros, garçons e motoristas estão cedendo seus nomes para os
chefões do patronato e da política falarem ao telefone celular sem medo. Lula, aliás,
pode ter aprendido essa máxima com o veterano Tancredo Neves, numa noite de
fogueira na fazenda do congressista na cidade de Cláudio (MG), há uns 40 anos, quando
o Barba o visitou. Tancredo repetia que telefone (o fixo, à época) era só para agendar
reunião, e no lugar errado. Naquela noite, Tancredo soltou para o jovem neto Aécio
Neves: esse rapaz sindicalista será presidente da República. A dica deve ter ajudado.
Dois destinos
A Medida Provisória nº 1.368, da última sexta (18), que abriu crédito extraordinário de
R$ 8 bilhões no Ministério de Portos e Aeroportos, já tem destino certo de
concessionárias. Entre outras, para a expansão do Aeroporto de Congonhas (SP) e a
salvação – já perdemos a conta de quantas vezes – do Aeroporto do Galeão, no Rio de
Janeiro – uma das principais portas de entrada e ainda gigante e feio.
Melhor que loteria
A política abre as portas da sorte para muita gente no Brasil, mostra a literatura do
Poder. Não é diferente em Rondônia. O patrimônio declarado do pré-candidato do PSD
ao Governo do Estado, Adailton Fúria, subiu mais de 400% desde que entrou para a
política. Ele é ex-prefeito de Cacoal, e o indicado de Gilberto Kassab para a disputa.
Foram 421% entre 2012 e 2024, aponta a prestação de contas. Veja mais em nosso site.
Padre CEO
O padre Anderson Antonio Pedroso, reitor da PUC-Rio desde 2022, tem sido elogiado
em Brasília, e entre reitores de universidades do Brasil e até no Vaticano, pela gestão
Vorcaro (Master), a direção do BRB e a cúpula do GDF, pode ter ensinado algo aos
poderosos de Brasília. Começou no Congresso Nacional, entre advogados graúdos e
mega empresários um movimento discreto e intenso de troca de chips de celulares – e
em alguns casos até o abandono dos aparelhos pelos mais desconfiados. Desde o seu 1º
mandato, por exemplo, o presidente Lula da Silva não tem celular. Usou e ainda usa os
das esposas, de seguranças (já notório) e de motoristas. Assim tem sido com a nova
safra: faxineiros, copeiros, garçons e motoristas estão cedendo seus nomes para os
chefões do patronato e da política falarem ao telefone celular sem medo. Lula, aliás,
pode ter aprendido essa máxima com o veterano Tancredo Neves, numa noite de
fogueira na fazenda do congressista na cidade de Cláudio (MG), há uns 40 anos, quando
o Barba o visitou. Tancredo repetia que telefone (o fixo, à época) era só para agendar
reunião, e no lugar errado. Naquela noite, Tancredo soltou para o jovem neto Aécio
Neves: esse rapaz sindicalista será presidente da República. A dica deve ter ajudado.
Dois destinos
A Medida Provisória nº 1.368, da última sexta (18), que abriu crédito extraordinário de
R$ 8 bilhões no Ministério de Portos e Aeroportos, já tem destino certo de
concessionárias. Entre outras, para a expansão do Aeroporto de Congonhas (SP) e a
salvação – já perdemos a conta de quantas vezes – do Aeroporto do Galeão, no Rio de
Janeiro – uma das principais portas de entrada e ainda gigante e feio.
Melhor que loteria
A política abre as portas da sorte para muita gente no Brasil, mostra a literatura do
Poder. Não é diferente em Rondônia. O patrimônio declarado do pré-candidato do PSD
ao Governo do Estado, Adailton Fúria, subiu mais de 400% desde que entrou para a
política. Ele é ex-prefeito de Cacoal, e o indicado de Gilberto Kassab para a disputa.
Foram 421% entre 2012 e 2024, aponta a prestação de contas. Veja mais em nosso site.
Padre CEO
O padre Anderson Antonio Pedroso, reitor da PUC-Rio desde 2022, tem sido elogiado
em Brasília, e entre reitores de universidades do Brasil e até no Vaticano, pela gestão
implementada na conhecida faculdade carioca. Ele deu um choque de gestão nas contas
e finanças, reduziu à metade o déficit estrutural em educação e pesquisa. Tem superávit
global de R$ 81 milhões, e reserva financeira perto de R$ 400 milhões. Nada mal.
Que lixo!
O Aterro Sanitário de Salvador continua cheirando muito mal – nas contas e no bolso do
povo. A Justiça da Bahia suspendeu os efeitos da renovação de um contrato de R$ 2,67
bilhões. Na mira, estão a gestão do prefeito Bruno Reis e a Battre, concessionária que
toca a operação do Aterro, num aditivo firmado sem licitação... Além disso, houve
prorrogação de 20 anos na concessão em meio a polêmicas ambientais.
Fogo na panela
Dono de dois restaurantes à beira-rio na histórica Pirenópolis – reduto de luxo dos
goianos e brasilienses – o norte-americano Orion Dix Paranhos virou alvo da Polícia
Civil após B.O. de Maria dos Santos Garcia, moradora de rua. Ele a agrediu com três
chutes num banco de praça, a culpando, sem provas, por ter quebrado tampa de caixa de
esgoto. O empresário ganhou a antipatia de toda a cidade. Não conseguimos contato.
e finanças, reduziu à metade o déficit estrutural em educação e pesquisa. Tem superávit
global de R$ 81 milhões, e reserva financeira perto de R$ 400 milhões. Nada mal.
Que lixo!
O Aterro Sanitário de Salvador continua cheirando muito mal – nas contas e no bolso do
povo. A Justiça da Bahia suspendeu os efeitos da renovação de um contrato de R$ 2,67
bilhões. Na mira, estão a gestão do prefeito Bruno Reis e a Battre, concessionária que
toca a operação do Aterro, num aditivo firmado sem licitação... Além disso, houve
prorrogação de 20 anos na concessão em meio a polêmicas ambientais.
Fogo na panela
Dono de dois restaurantes à beira-rio na histórica Pirenópolis – reduto de luxo dos
goianos e brasilienses – o norte-americano Orion Dix Paranhos virou alvo da Polícia
Civil após B.O. de Maria dos Santos Garcia, moradora de rua. Ele a agrediu com três
chutes num banco de praça, a culpando, sem provas, por ter quebrado tampa de caixa de
esgoto. O empresário ganhou a antipatia de toda a cidade. Não conseguimos contato.
ESPLANADEIRA
#Multiplan lança Programa de Estágio com 32 vagas para 5 Estados. #RANKING LEADERS
LEAGUE elege DGBB entre as melhores agências do Centro-Oeste. #SumUp amplia crédito
para micro e pequenos empreendedores. #Organizado por Simone S. Santos, “Mulheres que
Lideram: impacto, legado e inspiração” foi lançado no RJ. #Melissa Artioli lança amanhã
"Solte, Entregue, Confie", na Livraria da Vila da Paulista (SP). #Com investimento de R$ 60 mi,
Alfama estreia em porcionados e quer faturar R$400 mi. #Documentário “Vozes em Mutirão -
Uma história do Balanço Ético Global” estreia na London Climate Action Week.
#Multiplan lança Programa de Estágio com 32 vagas para 5 Estados. #RANKING LEADERS
LEAGUE elege DGBB entre as melhores agências do Centro-Oeste. #SumUp amplia crédito
para micro e pequenos empreendedores. #Organizado por Simone S. Santos, “Mulheres que
Lideram: impacto, legado e inspiração” foi lançado no RJ. #Melissa Artioli lança amanhã
"Solte, Entregue, Confie", na Livraria da Vila da Paulista (SP). #Com investimento de R$ 60 mi,
Alfama estreia em porcionados e quer faturar R$400 mi. #Documentário “Vozes em Mutirão -
Uma história do Balanço Ético Global” estreia na London Climate Action Week.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.