Lula diz que a previsão é que El Niño seja muito violento e que acarrete vários desastres ambientais - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Lula diz que a previsão é que El Niño seja muito violento e que acarrete vários desastres ambientaisMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/06/2026 12:00

Um cidadão brasiliense flagrou ontem um carteiro uniformizado caminhando de chinelos para entregar cartas e encomendas na região de Sobradinho. Questionado sobre o calçado, revelou que os Correios ainda não forneceram o coturno, por falta de verbas. Até poucos meses, durante quase toda a gestão de Lula da Silva III (foto), o Correios era cabide de um grupo de advogados e juristas que “fez o L” durante a prisão do ex-presidente em Curitiba, e suas salas lotadas de deputados e senadores aliados atrás de contratos e verbas de patrocínio direto para eventos.

Humanização energética

Presidente da Âmbar Amazonas Energia, João Pilla revelou a jornalistas em Brasília que a atenção e diálogo das equipes chamadas para cortar ligações com inadimplência tem dado um retorno significativo na relação cliente-distribuidora. Segundo Pilla, 70% das contas em atraso são pagas na negociação presencial, na hora do corte. Essa humanização do atendimento abriu um novo capítulo no Estado.

Terra legal

Fazendeiros do sul da Bahia estão reforçando a segurança armada por causa de invasões de terras por indígenas – em alguns casos aliados a traficantes locais – com argumento de “retomada” de terras. Sem nexo ou provas. Recentemente uma vítima foi a Cosvar Agropecuária, que teve de recorrer ao STF para desocupação de invasores, a despeito de ter provas documentais de escritura desde 1843, de que não está em terra indígena.

Bolso do povo

O Núcleo de Tratamento ao Superendividado (NTS) da Fundação Procon-SP realizou 703 acordos com base nos consumidores que registraram suas demandas em 2024 no NTS. Em 2025, foram feitos mil acordos, alta de (42%). A instituição apoia pessoas com dificuldades para quitar dívidas sem comprometer o necessário para a sobrevivência.

Carga agradece

A Associação das Empresas de Transporte Internacional Expresso de Cargas apresentou a membros do Executivo e Legislativo, em Brasília, Nota Técnica sobre os impactos da Reforma Tributária do Consumo no Regime de Tributação Simplificada (RTS). O estudo destaca a MP nº 1.357/26 como avanço, ao restabelecer a alíquota zero para remessas de até US$ 50 e essencial para o comércio internacional de pequeno porte.

Arquitetura

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB será palco do lançamento do livro “Infraestrutura Urbana: Planejar e Projetar Cidades Mais Sustentáveis”, da professora Maria do Carmo de Lima Bezerra. Além da edição impressa, a obra, com prefácio da ministra Marina Silva, também estará disponível gratuita em formato digital. Será dia 17 a partir das 17h.

ESPLANADEIRA

#PAC Cirurgias terá apoio da Hospcom na implementação de tecnologias para cirurgia, anestesia e imagem. #Revista JC realiza hoje "Conversa com o Judiciário", no MP de Aracajú (SE). #3 Corações lança café Robusta Amazônico Gourmet em Nova York. #PUC-Rio debate IA nas eleições 2026; Insc: tinyurl.com/3cd6swth. #Coronel PM Gabryela Dantas é nova presidente do DER-RJ. #Mudanças de CEOs batem recorde no 1º trimestre, aponta consultoria Russell Reynolds. #Magenta é a nova agência de comunicação da Rede Américas. #Varejo recua 0,8% em maio, mas tem alta de 2,8% no ano, aponta Stone.