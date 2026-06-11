Banco do Brasil busca auxiliar na recuperação financeira de seus clientes e estimular o uso consciente do crédito - Arquivo/Agência Brasil

Banco do Brasil busca auxiliar na recuperação financeira de seus clientes e estimular o uso consciente do créditoArquivo/Agência Brasil

Publicado 11/06/2026 12:00

Enquanto Donald Trump classifica as facções CV e PCC como terroristas, a milícia (grupo de policiais, ex-policiais e ex-militares) ganha campo silenciosamente no Rio de Janeiro – e em outras capitais. A que domina Itaguaí, região metropolitana, continua expandindo na extorsão por novos “serviços” e venda de mercadorias, contam fontes moradores. Acredite, leitor, a novidade é a compra (obrigatória) de lâminas de barbear por donos de salões de beleza e barbeiros. Além do já tradicional carvão para mercados e barracas de “churrasquinho”. Os barbeiros que compravam o pacote de lâminas a R$ 22 agora pagam R$ 40 para os milicianos, com produto inferior, e taxa semanal de R$ 60 para terem o direito de abrir as portas. Outro segmento explorado é botijão de gás. Comprado a R$ 90 no comércio legal, o morador de Itaguaí – e de outras comunidades dominadas pela milícia – é obrigado a pagar R$ 140 aos criminosos. Não bastasse isso, a bala voa na região. Há 15 dias, milicianos rivais (Seropédica/Nova Iguaçu) invadiram Itaguaí, mataram oito integrantes da facção local e levaram os corpos.

Tratorando

Depois de amargurar o pior lucro líquido entre os bancões, como revelado pela Coluna antes da divulgação do balanço, o Banco do Brasil deve entrar em “DR” – um eufemismo para crise – com o agronegócio que tanto apoia há décadas. A inadimplência da turma do trator está altíssima e há um movimento (até com políticos) para tentar capitalizar isso eleitoralmente, a fim de culpar o Governo pelo cenário ruim.

IPTU da discórdia

O povo de Betim (MG) quer saber qual é a intenção do chefão Vittório Medioli, ops!, do prefeito Heron Guimarães (União), seu apadrinhado, com o bolso alheio. Como publicamos, o IPTU subiu entre 168% e 190% para alguns lojistas. O alcaide acaba de decretar a desapropriação do Monte Carlo Shopping para virar sede da prefeitura – aliás, é no shopping também que o lojista sofre com esse assalto, ops!, com esse IPTU.

Porta polêmica

A Associação Nacional de Travestis e Transexuais e a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB), 1ª parlamentar trans do Rio, são vozes contrárias ao PL 317/25, aprovado na ALERJ, que cria banheiros “neutros de uso exclusivo” para pessoas trans. O governador Ricardo Couto tem até dia 26 para sancionar ou vetar o projeto. “Pessoas Trans não precisam de espaços separados, precisam de ter seus direitos respeitados”, diz Dani.

Café abençoado

A Catedral Metropolitana de Brasília, ícone arquitetônico da capital que mais recebe turistas do Brasil e do mundo, vai ganhar em breve uma cafeteria e um restaurante em seu anexo. É um projeto lindo da Cúria com a Secretaria de Turismo do GDF.

iCS em Belém

Como financiar a transição para uma economia de baixo carbono e preparar a América Latina para os desafios da crise climática será um dos temas no seminário latino-americano “Clima, Inovação e Pan-Amazônia”, hoje e amanhã, em Belém (PA). A mesa “Financiando a Transição Climática” contará com a participação de Sarah Irffi, coordenadora técnica do HUB de Economia e Clima do Instituto Clima e Sociedade.

ESPLANADEIRA

#Logicalis tem vagas para SP, Barueri e DF: tinyurl.com/nhkdx8rc. #AutoU leva diagnóstico de maturidade em IA para empresas no Web Summit Rio. #ABES debate futuro do software em palestra no Web Summit Rio. #Luca Cetrano é o novo Diretor de Investimentos do Grupo Generali #Buscas online por camisa da Seleção crescem 322% antes da Copa, aponta Cuponomia. #Toguro reforça “Lance!” e mostra bastidores da Copa FIFA. #IBEF-Rio realiza hoje 20ª edição do Fórum de Óleo, Gás e Energia, no Prodigy SDU (RJ).