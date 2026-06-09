Governo Trump volta a ameaçar o Brasil com sobretaxas - AFP

Governo Trump volta a ameaçar o Brasil com sobretaxasAFP

Publicado 09/06/2026 12:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a mandar o FBI e as forças armadas prenderem um fugitivo brasileiro ligado ao PCC, em outro país da América Latina, para mandar um recado ao Governo do Brasil de que fala sério sobre a classificação do CV e PCC como terroristas. O eventual alvo será levado para solo americano, claro, com argumento de que exporta cocaína para os EUA. A informação sigilosa circula há uma semana entre altas autoridades do Brasil, mas por ora nada oficialmente. Este mesmo grupo também duvida de que a Polícia Federal seria avisada de uma operação do tipo. Por outro lado, é especulação, diz um deles, qualquer menção de que Trump pode invadir território brasileiro atrás de faccionados.

Cadê vocês?

A Comissão de Controle de Atividades de Inteligência, que quase não se reuniu nos últimos dois anos, decidiu agendar para amanhã no Senado audiência para “Debater problemas relacionados à segurança pública e às organizações criminosas”. É a que, por exemplo, tem acesso a relatórios sigilosos da ABIN. Até ontem, nenhuma autoridade havia confirmado, entre elas os ministros da Defesa, da Justiça e da Fazenda.

Lula levou essa

A sensação dos poucos congressistas, da base e oposição, que aparecem no Congresso na semana passada é que o presidente Lula da Silva foi certeiro ao garimpar o projeto e já ganhou o debate sobre a PEC do fim da escala de trabalho 6x1, mesmo que ela não avance este ano. Constatam que é puramente eleitoreira, e vai entrar em todas as campanhas eleitorais: “quem for contra será contra o trabalhador”, diz um governista.

Pátio vazio

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara debate hoje a operação esvaziada dos aeroportos de Guanambi (no meio da Bahia) e de Vitória da Conquista (no Sudoeste do Estado). Ambos perderam voos da Azul e GOL. Por falta de demanda, embora Conquista seja uma cidade rica. A operação ficou caríssima para as aéreas. Mas a turma da Bahia baixará em peso na sala para reclamar. Vêm prefeitos, vereadores, ABEAR...

Favela + Rica

Os bilionários Carlos Wizard, André Esteves (BTG) e Flávio Augusto (ex-Wise Up) se juntam ao coach angolano Marco Patrice Victor no Favela + Rica, dia 27 de junho, no Expo Cidade Nova do Rio. Com foco em geração de renda e fortalecimento de pequenos negócios, o evento é coordenado por William Douglas e Anderson Cavalcante e deve receber mais de 3 mil pessoas, com palestras, mentorias e ações sociais.

Paes na liderança

Em cenário sem novidades, Eduardo Paes (PSD) lidera pesquisa para o Governo do Rio com 35,8% das intenções de voto. Os dados são do Prefab Future Pesquisas, que realizou levantamento de 1º a 4/6 com 2.200 entrevistas presenciais em todo o Estado. Em 2º lugar está Douglas Ruas (PL), com 8,0%. Anthony Garotinho (Republicanos), com 7,8%, é o 3º colocado. Para o Senado, Benedita da Silva (PT) lidera com 12,1%.

ESPLANADEIRA

#Educador João Batista Araujo e Oliveira lança hoje, “Inteligência: o ativo estratégico que o Brasil não pode desperdiçar”, na Fatec São Caetano do Sul (SP). #Escola Eleva promove sábado, TEDx sobre educação e inovação, no DF. #Marcel Albuquerque é novo Gerente de E-Commerce da Printi. #Cristiano Demartini cria mentoria OdontoElite. #PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS ultrapassa R$ 500 bi transacionados na plataforma. #Dia dos Namorados: 85% celebrarão a dois, aponta Alqia, gestora nacional de shoppings. #Afya Unigranrio promove hoje, vacinação, testagem rápida, aferição de pressão e práticas integrativas.