Daniel Vorcaro diz ter feito pagamentos a políticos por sua relação de "amizade" com eles, sem exigir contrapartidas - Seap-SP / Divulgação

Daniel Vorcaro diz ter feito pagamentos a políticos por sua relação de "amizade" com eles, sem exigir contrapartidasSeap-SP / Divulgação

Publicado 15/06/2026 12:00

A revista “VEJA” cravou na capa de sábado que o nascedouro nacional do Banco

Master – ou seu salto meteórico no sistema financeiro do País – foi o CredCesta do

Governo da Bahia nas gestões de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues, o que a Coluna tem

citado há meses. O consignado dos servidores estaduais empurrado pelos gestores, sob a

blindagem dos primos André e Eugênio Kruschewsky, hoje é a maior dor de cabeça do

Governo Lula da Silva III, que tenta de todo jeito se dissociar do escândalo, mas tem

um pé na raiz do problema que virou o Daniel Vorcaro. O “banqueiro” entregou o

esquema à Polícia Federal e ao MPF. O pior ainda está por vir. A PF já mapeia toda a

rota do dinheiro, e podem entrar no circuito os R$ 54 milhões em honorários que a

banca de Eugênio Kruschewsky (em tempo, procurador do Estado) recebeu do Master

como seu advogado – e querer saber qual a relação da dupla Kruschewsky com os

desembargadores amigos do procurador-advogado. A conferir.

Ecos da guerra

Um professor russo do IMPA do Rio de Janeiro, o matemático Mikhail Verbitskiy, foi

preso na quinta-feira (11) no Aeroporto de Zvartnots, na Armênia. Blogueiro crítico do

Governo de Vladimir Putin e da guerra, ele foi acusado de terrorismo e extremismo pelo

Kremlin, sem nenhuma prova ou ato comprovado, e entrou na lista de procurados de

Moscou. O IMPA soltou nota de repúdio sobre a prisão. Veja detalhes no nosso site.



Pátria acolhedora

Os cubanos ultrapassaram os venezuelanos em pedidos de refúgio no Brasil através de

Roraima, que faz divisa com a Venezuela. São cerca de 300 entradas/dia pelo programa

Acolhida, além de outras centenas que atravessam ilegalmente pela mata. A “Folha

BV”, da capital, revelou que mais de 7,6 mil cubanos solicitaram refúgio de janeiro a

fim de abril de 2026. Dados do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigras).



Ibama blindador

O Ibama DF continua a blindar o chefe fiscal Roberto Cabral, pré-candidato a deputado

federal e filiado ao REDE. O corporativismo político é tamanho que a assessoria se

nega a informar a Coluna o porquê de multas milionárias a lojistas humildes, e onde

estão cocares de índios. Lojistas da Feira da Torre o acusam de truculência e invasão de

privacidade para revistar bolsas pessoais. Roberto foi denunciado à ouvidoria.



Rota do custo

Análise inédita com 53 milhões de transações revela avanço dos deslocamentos

profissionais e maior peso da mobilidade na operação das empresas. Levantamento da

Vexpenses, da VR, aponta que combustível representa 19% das despesas corporativas

no Brasil. A mudança reflete a expansão do trabalho híbrido, com crescimento de

equipes de campo, em que deslocamentos ganham mais peso no cotidiano das empresas.



Os 10+

Levantamento da equipe da Coluna em sites das Assembleias Legislativas do País, com

informações de 2023 a 2026, mostra quem são os 10 deputados estaduais mais

produtivos do Brasil. Avaliação baseada em proposições de projetos de lei, propostas de

emendas, resoluções, indicações, requerimentos e PECs, entre outras iniciativas. Lidera

o Delegado Camargo (Pode-RO), com 8.540 registros. Veja lista completa no site.



ESPLANADEIRA

#6ª edição do Rio Innovation Week será de 4 a 7/8. #Frete por km rodado caiu 0,81%

em maio, diz Edenred Mobilidade. #23ª Conferência do Forte acontece amanhã e

quarta, no RJ; Insc: kas.colab208.com.br. #Heloísa Ferreira lança amanhã livro sobre

envelhecimento, em Botafogo (RJ). #e-Core lança AIOps Command Center para

transformar operações de TI com IA. #Marcio Rea (ONS) participou do GO15 na

Grécia. #Pessoas entre 40 e 49 anos lideram viagens à Copa; mulheres são 48%,

aponta Omint Seguros.