O ministro André de Paula quer ampliar o orçamento de sua pasta - José Cruz/Agência Brasil

O ministro André de Paula quer ampliar o orçamento de sua pastaJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 13/07/2026 12:00

Uma briga velada num dos mais poderosos ministérios da Esplanada tira o sono do PSD, que controla a pasta. O ministro André de Paula (foto) virou rainha da Inglaterra – tem a coroa mas não manda no Ministério da Agricultura. Para substituir o titular que deixou a pasta, Paula teve que manter indicados do ex-ministro Carlos Fávaro em postos-chaves. É o caso do Subsecretário de Orçamento Fernando Soares. A cúpula do PSD já tentou trocá-lo por outro apadrinhado, mas a turma do agronegócio (em especial do Mato Grosso) que manda lá dentro o segura. Essa Subsecretaria controla os empenhos e pagamentos de tudo, inclusive emendas parlamentares. Mas que todos, de todos os lados ali, comecem a rezar. Como o controlador do PSD, Gilberto Kassab, será o vice de Ronaldo Caiado na disputa presidencial, pode ter fogo nessa lavoura – o Palácio do Planalto tem o isqueiro na mão.

Tá anotado

Ronaldo Caiado, o ex-governador de Goiás e presidenciável do PSD, caiu na mira do staff eleitoral de Lula da Silva (PT) com o seu principal discurso, a Segurança. Com a revelação na mídia de que o MP-GO pediu redução da escolta de 51 seguranças policiais para ele e esposa, um grão petista brincou: “Pra que isso tudo num Estado onde bandido não se cria...?” – em alusão ao bordão usado pelo pré-candidato.

Vem mais aí

André Kruschewsky, primo do procurador Eugênio Kruschewsky – defensor do Banco Master – é um potencial próximo alvo. A dupla, aliás, está na mira da Polícia Federal. A ‘Revista Piauí’ soltou reportagem gigante esmiuçando o nascedouro do império de Daniel Vorcaro no CredCesta do Governo da Bahia, onde o clã K atua forte junto ao Tribunal de Justiça. André era diretor jurídico do Master, e Eugênio a ponte com o TJ.

Agora, vai!

A deputada federal Fernanda Pessoa (PSD-CE) tem pedido apoio a colegas na Câmara para avançar na PEC que substitui a denominação ‘vereador’ por ‘deputado municipal’, “e dá outras providências”. O mundo vai ser outro...

Na pista

Preocupado com as propagandas na mídia que podem induzir o consumo de produtos que afetam a atmosfera terrestre, o deputado Nilto Tatto (PT-SP) apresentou Projeto de Lei que proíbe a “publicidade comercial, a promoção e o patrocínio de produtos e serviços relacionados à exploração, refino, distribuição e comercialização de carvão, petróleo e gás natural”. A importância disso para o mundo é... esquece.

Corre, cavalo, corre

A Associação dos Criadores de Cavalo Mangalarga (ABCCMM) foi duramente criticada pelos associados na inscrição para o principal campeonato dos marchadores do Brasil, a 43ª edição na nacional, em Belo Horizonte. Os criadores alegam falta de critério, que beneficiaria exclusivamente os grandes haras e prejudicaria os pequenos criatórios, que tiveram tempo de inscrição de irrisórios 19 minutos.

ESPLANADEIRA

#99 abre mais de 100 vagas afirmativas e exclusivas: Inf:tinyurl.com/48br9f9b. #Com Doron Aurbach, BEE4 prepara PMEs para mercado de capitais. #Microbiologista Rômulo Neris fala no dia 22/7 sobre "Comunicação Científica em Virologia" no I Curso de Virologia Básica e Aplicada, na UFRJ. #Pão de Açúcar terá mutirão de empregos dia 14/7 com 40 vagas na Loja da 516 Sul (DF). #Talitha Andrade lança dia 18/7 "Do Outro Lado da Fresta" na Livraria da Vila Batel - Curitiba (PR). #Deskfy conquista selo Great Place to Work pelo 5º ano consecutivo. #Gustavo Guimarães assume vice-presidência de Clientes SulAmérica.