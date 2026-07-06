Deputado Jilmar Tatto - Divulgação

Deputado Jilmar TattoDivulgação

Publicado 06/07/2026 12:00

Não bastasse elevar o preço das passagens às alturas como seus aviões – e apesar dos subsídios bilionários da União que nunca se convertem em descontos nas tarifas – a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que reúne as três grandes do setor, ensaia uma operação de madrugada no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para além das 23h. Jura que é só para pousos de emergência. O deputado federal Jilmar Tatto (PT) pediu audiência pública na Viação de Transportes da Câmara, com pressão de associações de moradores da Vila Mariana e Vila Nova Conceição, para frear o apetite contra “o direito ao descanso, à saúde e à qualidade de vida” na região. O assunto não é polêmico só para os paulistanos. Abre um precedente perigoso para todas as capitais.

Prepostos gravados

Não se fala em outra coisa nos corredores da bilionária Funcef, o fundo de pensão dos servidores da Caixa, após as notas da Coluna. A briga velada entre o presidente Ricardo Pontes e o diretor de Investimentos e Participações do Fundo, Joaquim Cruz, apadrinhado pelo PT. Curiosamente, dois prepostos de um deles tentaram, sem sucesso, approach com a reportagem “para saber o que está acontecendo”. Estamos de olho.

O boliviano

Por falar na Caixa, um “consultor de comunicação” terceirizado, que tenta proteger o presidente Carlos Vieira, se atrapalhou todo. Conhecido pelo apelido de Boliviano e por plantar fake news para ajudar clientes, sua praxe também é telefonar para presidentes de jornais na tentativa de “queimar” jornalistas que publicam algo que contrarie seus interesses. Uma pena, foi gravado ano passado. Cuidado, Boliviano, você foi gravado.

A turma K

A Coluna deu em 1ª mão em 2025 o caso CredCesta, Banco Master & os Kruschewsky da Bahia. Agora, a “Revista Piauí”, a mais renomada de investigação jornalística, soltou tudo e citou Eugênio Kruschewsky, seu primo André, a sócia Ana Patrícia Dantas Leão e a advogada Lia Frank, irmã do desembargador do TJBA Roberto Frank. Nesse cesto judicial, a PF quer saber dos R$ 54 milhões dados pelo Master à banca de Eugênio.

Conflitante

Ricardo Lacerda, controlador da BR Partners, está na mira da turma do mercado. Uma performance velada sua tem causado desgaste na praça. Suas digitais foram vistas em reportagens recentes contra supostos desafetos no mercado, e isso ficou feio para ele. Lacerda, dizem entre portas, é um velho conhecido do mercado financeiro e com fama de não se importar com conflitos de interesses – ao contrário do anunciado.

Indecisões

Depois que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), viajou para Orlando (EUA), a candidatura de seu indicado virou poeira. Na última pesquisa VOX Brasil, Sandro Alex anotou 5% das intenções. Ratinho Junior retorna na sexta para decidir se entra de cabeça na campanha ou troca o indicado. A mesma pesquisa virou alvo de ação no TER por uma pergunta que citou o ex-prefeito Rafael Greca como preferido do governador.