Deputado Arthur Lira (PP-AL) - Lula Marques / Agência Brasil

Deputado Arthur Lira (PP-AL)Lula Marques / Agência Brasil

Publicado 30/06/2026 12:00

Fabiano Nogueira Alves, Gerente de Investimento da FUNCEF, pode ser a próxima vítima de Joaquim Cruz, o “Joca Encrenca”, o novo diretor de Investimentos e Participações do Fundo que já demitiu três na entidade. Fabiano Alves é genro do presidente da Caixa, Carlos Vieira – que já teria pedido a cabeça de Cruz ao Palácio e a caciques do PP, partido que, apesar do Centrão, tem certa ingerência no banco e na FUNCEF. Consta que os caciques progressistas Arthur Lira (foto) e Ciro Nogueira não fizeram objeção. Joaquim Cruz é apadrinhado do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e por parte do PT. Vem aí uma pajelança com lambança.

A presidenta

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, deu uma sumida do cenário público – pelo menos em polêmicas. Estratégia para preservar mais o presidente candidato à reeleição. É fato, ok. Mas Janja anda atuando forte junto à Secom do Palácio. Foi ideia (e pedido) dela a campanha de mídia nacional sobre o combate ao feminicídio. Janja também tem contatos fortes no BB e nos Correios. Para citar só dois órgãos.

Focinho & desktop

Funcionários da EBC, no Centro do Rio de Janeiro, passaram a conviver (calados, mas incomodados) com um novo “colega” de redação. De quatro patas. Uma colaboradora, amiga da presidente Antonia Pellegrino, tem levado alguns dias da semana o seu cachorro com o argumento de que ele fica estressado sozinho em casa. A turma fica de boa, por ora, porque ele é “muito bonzinho”, repetem nos corredores.

Racha da direita

O “racha” na direita – que ficou evidente no vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro – é um dos temas do livro “As vanguardas da intervenção – O extremismo digital e o ataque às instituições democráticas no Brasil” (Ed. Mauad X), de Marcelo Alves dos Santos Junior. Com lançamento hoje, no Rio de Janeiro, a obra mostra que esse grupo se divide em “subculturas”, entre elas o olavismo e as redes militares.

De Norte a Sul

No Amazon Energy, principal encontro do setor energético da Amazônia, hoje e amanhã em Belém, a gerente de Petróleo e Gás da FIRJAN, Karine Fragoso, defenderá a abertura de novos poços exploratórios em todo o País. E também a exploração e produção na Margem Equatorial e da Bacia de Pelotas, Norte e Sul, respectivamente.

Além da tragédia

Engenheiros brasileiros e militares que acompanham in loco o resgate de vítimas do terremoto em Caracas e La Guardia relatam que mais de 250 edifícios desabaram. Mas o pior foi descobrir que as construtoras ditas ‘chavistas’, segundo relatos preliminares, burlaram regras e teriam construído vigas e pilares com espuma expansiva, isopor e madeira além do permitido na base que deveria ter muito mais concreto e vergalhões.

ESPLANADEIRA

#Appian e Atlantic Nickel revegetam 543 hectares da Mata Atlântica na BA. #Cesar Sponchiado e Ricardo Monteiro debatem hoje contexto e performance na mídia em webinar da Tunad. #Criadora do teste do pezinho, Dona Jô Clemente, do IJC, completa 100 anos com legado ao País. #Fecomércio (RJ) promove hoje palestras sobre Reforma Tributária. #Brasol amplia atuação em armazenamento de energia. #Ótica Center lança na ABF 2026 plataforma de IA para eliminar burocracia e expandir setor de franquias. #Delfia anuncia Alexandre Mac Laren como CFO e Antonio Perez como COO. #Lipedema Challenge foi realizado no Shopping Cassino Atlântico, no RJ.