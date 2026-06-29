Segundo a PF, Senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu "vantagens indevidas" em troca do auxílio a Vorcaro no Congresso - Agência Brasil

Segundo a PF, Senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu "vantagens indevidas" em troca do auxílio a Vorcaro no CongressoAgência Brasil

Publicado 29/06/2026 12:00

Expoentes do Progressistas (PP) têm batido os pés nos tapetes azul e verde do Congresso Nacional para apontar que os deputados Agnaldo Ribeiro (PB), Covatti Filho (RS) e o ex-deputado Cacá Leão (BA) são os seus pré-candidatos para a próxima vaga do Tribunal de Contas da União, na cota da Câmara dos Deputados, que tem o direito à indicação. Porém, o nome preferido do presidente (por ora) do partido, senador Ciro Nogueira (foto)(PI) é o deputado Dudu da Fonte (PE). Ciro é padrinho do seu filho Lula da Fonte (PE) – deputado federal como o pai. É porque Dudu tem uma eleição muito difícil para o Senado em Pernambuco, onde aparece fraco nas pesquisas.

Venha cá

Com 50 anos de política nas costas, o presidente Lula da Silva aprendeu a se blindar – e a se livrar de calças-justas em momentos delicados com aliados, ou amigos. Ele sempre chama uma testemunha, também do círculo do Poder, para anunciar uma demissão entre portas. Desta vez, o alvo foi o senador Jaques Wagner (PT-BA), e o “atestante” o colega Randolfe Rodrigues (PT-AP). Porque, se a conversa vazar, ele lacra que não saiu dele.

Quem são elas?

Segue a polêmica no Ibama Brasília sobre a operação liderada pelo fiscal Roberto Cabral, filiado ao Rede e pré-candidato a deputado. Além de os autos da infração ainda em aberto no órgão, os lojistas querem saber quem são as duas fiscais que, sem mandado e sem respaldo constitucional, exigiram que comerciantes abrissem bolsas de pertences pessoais para revirar suas coisas.

Salvem as criancinhas!

A Coalizão Internacional para o Retorno das Crianças Ucranianas chegou a 50 membros com a adesão da Bósnia e Herzegovina – que sofreu tanto isso com sua guerra passada. A Coalizão é iniciativa do Governo da Ucrânia com a União Europeia. “Reúne países e organizações internacionais que apoiam os esforços para localizar, retornar e reintegrar crianças ucranianas separadas de suas famílias durante a guerra”.

Volante & poltrona

Pesquisa do Instituto Ipsos/inDrive, com mil usuários do app, mostra que 67% dos jovens da geração Z aprovam modelos que permitem escolher o motorista parceiro. O estudo aponta que ter acesso a uma lista de motoristas que aceitam a corrida e poder escolher com quem viajar é a preferência de 57% dos entrevistados, independendo da faixa etária. Para 84%, escolher o motorista sob histórico e avaliações traz segurança.

Olha o estagiário!

Um caso de ransomware surreal. Aconteceu há dias numa grande empresa, cliente da IBR Cloud. O estagiário imprimiu figurinhas da Copa do Mundo da FIFA, o sistema travou e 600 colaboradores ficaram sem trabalhar por quatro horas. Foi apenas um PDF baixado e comprometeu o servidor e arquivos. “Nosso contrato não cobria segurança corporativa”, comenta Bruno Fantoni, CEO da IBR Cloud. Mas a empresa se dispôs e resolveu.

ESPLANADEIRA

#novofio participou da ABF Franchising Expo e planeja faturar R$ 120 mi em 2026. #FM Logistic assina acordo para adquirir alemã Schäflein. #After Click lança categoria pós-clique e mira mercado de R$ 258 bi. #ABES Summit 2026 na FIESP debaterá 27/10 competição e crescimento na IA. #Rituais Cafés Especiais lança novos microlotes Florada no SP Coffee Festival. #Projetos Empreendendo no Lar e Confeitar Brasil de Dani Formigueiro impactaram mais de 600 mil mulheres. #Capital Concreto e Renato Cariani realizaram no sábado Capto Performance Experience.