Lula diz que, com 80 anos de idade, tem a vitalidade de um jovem de 20 - Reprodução

Lula diz que, com 80 anos de idade, tem a vitalidade de um jovem de 20Reprodução

Publicado 01/07/2026 12:00

O presidente Lula da Silva (foto) (PT) governa o Rio de Janeiro há meses em consórcio com o Supremo Tribunal Federal, e o desembargador presidente do TJ Ricardo Couto de interventor. O ministro Cristiano Zanin deu liminar e Flávio Dino sentou em cima até ontem e proibiram o direito constitucional da Alerj de eleger um governador-tampão. O voto de Dino veio na véspera do recesso do STF, que retorna apenas em agosto, se o presidente Fachin liberar. Isso deixaria o caso da eleição do Rio em cima da eleição nacional de outubro, e, com certeza, não haverá eleição suplementar, deixando a decisão para a Alerj. Essa é a avaliação dos bolsonaristas em Brasília, que consideram que elegeriam um nome alinhado ao grupo. Enquanto isso, no mesmo cenário desenhado, isso ajudaria Eduardo Paes (PSD), aliado de Lula. O que se comenta na Praça é que a coisa anda devagar no Supremo e o Rio só terá governador-tampão após a eleição de outubro.

Os gêmeos

Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis e irmão gêmeo do senador Cleitinho (Rep), é o nome para vice na chapa de Mateus Simões (Novo) ao governo de Minas Gerais, segundo maior colégio do país. A gritaria nervosa do senador contra o ex-governador Romeu Zema (foto) (Novo), padrinho de Simões, é para emplacar o seu mano na chapa ao Palácio da Liberdade e sair da pré-disputa pelo Governo. A conferir.

Batalha da FUNCEF

O atual presidente da FUNCEF, Ricardo Pontes, e Joaquim Cruz, o novo diretor de Investimentos e Participações do Fundo que anda demitindo gente poderosa, são só sorrisos e abraços nos corredores. Mas andam se estranhando entre portas – cada um em sua sala. O nome da discórdia é o genro do presidente da Caixa, Fabiano Alves, Gerente de Investimentos da entidade, na mira de Cruz.

Sem cachorro

Parece que além de burburinho nos corredores e nos grupos de WhatsApp da EBC, no Centro do Rio de Janeiro, a nota publicada ontem pela Coluna pode causar também uma mudança de atitude. A tutora que vinha levando seu cachorro para a empresa foi trabalhar sem o animal. Os colegas, por ora, respiram aliviados. A justificativa para levá-lo para o trabalho seria o fato de ele ficar estressado quando está sozinho em casa.

Mais Milionários

O Brasil ganhou 9.215 novos milionários em 2025 e agora tem 386 mil pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão (mais de R$ 5 milhões), segundo o Global Wealth Report, do UBS. Dados do Banco Central mostram que os investimentos dessa turma e de outros bilionários daqui em carteira no exterior somaram US$ 58,8 bilhões em 2025. "Preservar patrimônio exige diversificação entre países, moedas e ativos", afirma Cristiano Maschio, especialista em Patrimônio Global.

Sebrae & Classe C

O Sebrae lançou ontem, em fase piloto, o Potência Empreendedora, no Theatro Municipal de Niterói (RJ), projeto voltado para microempreendedores da Classe C. Foi apresentado ainda o Cartão do Empreendedor, que facilita a capacitação e acesso ao crédito aos MEIs. “A Classe C é um desafio para nós que trabalhamos com o empreendedorismo”, afirmou Rodrigo Soares, presidente do Sebrae.