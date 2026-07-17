Dani Balbi (PCdoB) protocolou um projeto de lei - Divulgação/ Alerj

Dani Balbi (PCdoB) protocolou um projeto de lei Divulgação/ Alerj

Publicado 17/07/2026 00:00

A Operação Distrato, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo para combater esquema de sonegação de bilhões de reais em ICMS, já tem dois alvos principais, além dos sócios que representam a banca Nelson Willians (foto). São as sócias advogadas Wilmara Lourenço Santos, que sofreu busca e apreensão em Campinas (SP), e Mayra Fahur de Paula, do escritório De Paula Advogados e Consultoria Jurídica, também alvo de buscas. Segundo informes da investigação, elas teriam procurações da NW para fechar contratos de consultoria tributária com os empresários sonegadores.

.bet e ludopatas

Cariocas celebram o decreto que veta propaganda de .bet em locais públicos, mas projeto de lei para regular a publicidade de apostas online dorme nas gavetas da Assembleia do Rio de Janeiro. Apresentado em 2024 pela deputada Dani Balbi (foto)(PCdoB), o PL 4.127 quer proibir a divulgação de sites e apps no Estado e apoiar dependentes. “Quem lucra com o vício não pode ter propaganda livre”, diz Balbi.

IA na Engenharia

Belo Horizonte sediará de 26 a 29 o Congresso Nacional de Engenheiros e debaterá IA, emergência climática e soberania nacional. Roberto Freire, presidente da Federação Interestadual de Engenheiros, ressalta a importância estratégica dessas áreas para o desenvolvimento do País e afirma que este é um “momento em que o Brasil enfrenta desafios que impactam a Engenharia, a Agronomia e as Geociências nacionais”.

Paradoxo mineral

O Brasil possui a 2ª maior reserva mundial de terras raras e menos de 1% da produção desses minerais. Estudo dos pesquisadores Diógenes Breda e Iago Montalvão, da Unicamp/Transforma, mostra que, além de não desenvolver cadeia de beneficiamento, entre 2017 e 2024 as isenções fiscais ao setor somaram R$ 47,3 bilhões, valor igual ao total arrecadado pela Compensação de Recursos Minerais no período: R$ 46,1 bi.

Filhos & férias

Pesquisa do Instituto Locomotiva/QuestionPro aponta que conciliar férias escolares dos filhos com a rotina do trabalho é dificuldade para 70% dos pais e responsáveis brasileiros. Para 74%, não conseguir tirar férias no mesmo período é motivo de preocupação. Já 52% passam menos tempo com os filhos do que gostariam nesta época. Apenas 33% dos entrevistados conseguem passar o período junto com as crianças.

Infração no trânsito

Pesquisa da Zapay, especializada em débitos veiculares, mostra crescimento de 16,26% nas multas por avanço de sinal no DF, comparando de janeiro a maio de 2025 e 2026, período em que a infração passou de 2,74% para 3,18% do total de autuações na capital. Excesso de velocidade lidera com 55,83% das multas, quase o dobro da média nacional de 32,62%. Estacionamento irregular recuou 30,83% e falta de CNH caiu 10,73%.

ESPLANADEIRA

#Omni&Co lança i9 Auto para financiar veículos com até 10 anos. #Beatriz Reis fala dia 6/8 sobre Transformação Digital com Propósito, no RIW (RJ). #Domingo, Marvio Ciribelli e Waleska Sampaio homenageiam Maurício Einhorn, no Beco das Garrafas (RJ). #ABF Rio realiza em 24/7 palestra sobre a NRA Show 2026 com Simone Galante. #CAPEMISA é Seguradora oficial da ExpoCrato 2026. #Copa Airlines celebra 20 anos de operações em Manaus, com 7 saídas semanais para Hub das Américas® (Panamá).