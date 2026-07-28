Carlos Vieira apresentou nesta sexta-feira o balanço trimestral da Caixa - Reprodução/ YouTube

Carlos Vieira apresentou nesta sexta-feira o balanço trimestral da CaixaReprodução/ YouTube

Publicado 28/07/2026 00:00

O cenário agora é outro, a situação se acalmou nos corredores da Funcef e da Caixa, com uma trégua consenso, após as publicações da Coluna sobre a guerra velada de apadrinhados políticos do Progressistas e do PT no banco e no Fundo. Joaquim Cruz, novo diretor de Investimentos e Participações da Funcef, ligado a petistas, parou a caça às bruxas – e tranquilizou o presidente da Caixa, Carlos Vieira (foto), ligado a progressistas. Tudo por ora. A paz reina por enquanto com esse anúncio de neutralidade do PP na eleição presidencial, o que caiu como alívio no Palácio e entre lobistas dos dois lados.

Dois alvos

Órgãos fiscalizadores do Governo miram dois graúdos servidores do Banco Central em nova investigação, com informações internas já conhecidas, conforme publicamos ontem. São dois gerentes da área de Fiscalização e Regulação, suspeitos de vazar informações sigilosas do BC.

Ela, Ele x .bet

As críticas públicas do presidente Lula da Silva às .bet, embora o Tesouro encha o cofre em bilhões de reais com arrecadação – vêm de uma sensibilidade pessoal. Têm chegado à primeira-dama Janja da Silva, e a ministros, casos de ludopatia com fins trágicos e famílias destruídas. Janja tem peso na consciência do marido. E com razão. O controle do combate ao vício não está com a autoridade pública, e sem braços para fiscalizar

O protetor

Gustavo Rocha (Rep), o vice na chapa da governadora-tampão do DF Celina Leão (PP) – que concorrerá à reeleição – se dá muito bem com o ministro do STF Alexandre de Moraes. Rocha foi o contato que teria salvado Ibaneis Rocha, o então governador, da prisão no famigerado 8 de janeiro de 2023. Ganhou muitos, muitos pontos por isso.

E eu!!?

Ex-Secretario de Saúde do Paraná, Beto Preto não gostou nem um pouco do apoio da Federação União-Progressistas a candidatura de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Estado. No acordo selado, a Federação indicará o eventual titular da Pasta da Saúde em 2027, caso Alex seja eleito. A reeleição dele a deputado federal não está fácil.

Coluna no exterior

No 1º passo para iniciar a internacionalização de seu conteúdo de mercado & economia, a Coluna Esplanada fechou parceria de troca de conteúdos com jornalistas de Argentina, Bolívia, Colômbia, Portugal, Espanha e Itália. A Coluna hoje é reproduzida em 60 jornais e ou portais de notícias de todas as capitais e algumas cidades-pólo do interior. Em 2027 teremos novidades.

ESPLANADEIRA

#Prime Energy amplia parceria e leva soluções energéticas a 26 unidades da Supergasbras. #Grupo DUX e BBS Capital Partners lançam FIDC de R$ 100 mi para crédito na economia criativa. #João Branco e Gil Giardelli abrem Congresso Escolar Office Brasil 2026 - Expo Center Norte (SP). #Instituto Realiza.vc, Associação Atados e Razões para Acreditar apoiam ONGs na criação de sites com IA. #FGV estreia no Rio Innovation Week dias 5 e 6/8 com fórum sobre inovação, economia e competitividade do Brasil. #Redes Cordiais e o ITS Rio promovem curso "Jornalismo.IA: eleições na era da IA". Insc: tinyurl.com/4rapm8v7.