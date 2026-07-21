Samir Xaud, presidente da CBF, fechou patrocínio com multinacional - Staff Images/CBF

Samir Xaud, presidente da CBF, fechou patrocínio com multinacionalStaff Images/CBF

Publicado 21/07/2026 12:00

Há no Congresso Nacional um movimento velado, de pequeno grupo de deputados e senadores, que deseja entrar em campo para, de alguma forma, cobrar a transparência na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) depois do maior fiasco da História do futebol brasileiro em Copas FIFA. Em suma, querem ter acesso a contratos financeiros e também até cobrar de jogadores patrocinados por .bet a publicidade de cláusulas que possam afetar o futebol. O porém é que a turma desse alambrado continua no... alambrado. Ninguém por ora quer briga com o poderoso lobby da CBF no Congresso e, principalmente, com um ministro do STF, que indicou cinco vice-presidentes e teria apadrinhado o atual presidente da entidade, Samir Xaud (foto). Um dos parlamentares ensaiou levar adiante uma CPI da CBF e foi cerceado. Já houve tentativas sem sucesso em 2012 e 2025. De qualquer forma, a CBF precisa se explicar. O que não tem hoje é futebol, e o que mais se vê é uma entidade com suposta ingerência política e judicial, com jogadores convocados por pressão de patrocinadores, alguns deles patrocinados por .bet e técnico da seleção virando garoto-propaganda de cervejeira.

O vice

O presidenciável Flávio Bolsonaro deve se lançar com chapa puro-sangue no PL, após tentativas frustradas de conquistar nos últimos meses a adesão de Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). E não está garantida uma mulher na vice.

1 mi empregados

Sob intensa pressão de lobbies empresariais, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado adiou mais uma vez a análise do PL 6.461/19, que institui o Estatuto do Aprendiz. Entidades ligadas à aprendizagem profissional projetam que o novo marco regulatório tem potencial de empregar 1 milhão de jovens. O freio está em impostos da folha.

Agenda do bilhão

Deputados e senadores das Comissões de Transporte das duas Casas receberam e-mails de convite para acompanhar presencialmente o Leilão Regis Bittencourt – BR-116, do trecho São Paulo-Paraná, o filé mignon do segmento. Será na quinta-feira (23) na Bolsa de São Paulo, a B3. É que a turma do terno adora fiscalizar essas obra$ junto às empreiteiras.

'Clínica financeira'

Pesquisa Raio-X do Investidor (Anbima/Datafolha) mostrou que a parcela de brasileiros que faz apostas passou de 15% para 17% entre 2024 e 2025. E com o avanço das apostas online no País, o Instituto Sicoob lançou cartilha sobre os riscos das .bet. No 2º semestre, cooperativas do Sicoob UniMais Rio oferecerão ‘clínicas financeiras’ gratuitas para viciados em apostas (ludopatas) no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Sina brasileira

Mal foi inaugurado há duas semanas pelo DNIT, na Rodovia 020 no perímetro urbano em Formosa (GO), o viaduto que demorou seis anos para a conclusão já causou o 1º congestionamento ali. Uma carreta com altura de carga superior ao limite ficou presa sob o mesmo, e arranhou a estrutura de concreto e vergalhão.

ESPLANADEIRA

#Luciana Frizzo Pagnossin assume diretoria de Marketing da iTProtect. #Consultoria Fox Human Capital lança Guia Salarial Tech 2026. #iFood Benefícios exibe "Impulso 2026" e debate RH e futuro do trabalho; Insc: tinyurl.com/mw6nurb5. #ODD lança Lava Roupas Perfumes do Oriente no Brasil. #Subsea7, Repsol Sinopec, ExxonMobil e Petrobras apresentam protótipo offshore em escala real.